Трагічно загинув актор з "Термінатора": що сталося (фото)

Айзек Кеппі, американський актор, що зіграв у фільмах "Термінатор: І прийде рятівник" і "Тор" помер в США. Про це повідомляє видання TMZ.

42-річний актор наклав на себе руки у вівторок, 14 травня, зістрибнувши з мосту в штаті Арізона. Випадкові перехожі помітили, що чоловік намагається вчинити суїцид, і намагалися його зупинити.

На жаль, спроби виявилися безуспішними, Айзек вирвався, кинувся вниз на шосе, де його одразу ж переїхав вантажний автомобіль.

Помер актор з Термінатора Айзек Кеппі (фото: соцмережі)

Актор здобув скандальну популярність після того, як майже рік тому його звинуватили в нападі на дочку Майкла Джексона - модель і співачку Періс Джексон. Повідомлялося, що Айзек Кеппі намагався задушити дівчину на вечірці в Лос-Анджелесі.

Також Кеппі безпідставно звинувачував у педофілії актора Сета Гріна ("Баффі - винищувачка вампірів", "Щурячі перегони" та інші).

Два дні тому Кеппі залишив на своїй Instagram-сторінці дивне послання в якому зізнався, що був поганим хлопцем і ображав люблячих його людей.

"Остерігайтеся людини, якій нема чого втрачати, тому що їй нема чого захищати" - підписав актор свою публікацію.

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