Трагедия со 128-й бригадой на Запорожье: всплыли шокирующие данные о командире

В Запорожье российская ракета одним ударом унесла жизни 19 военных 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Также в результате атаки много гражданских пострадавших. Россияне атаковали одно из прифронтовых деревень в Запорожской области в то время, когда воины ВСУ собрались на награждение.

Командир 128 ОГШб опоздал на церемонию награждения. А еще о нем всплыла очень неприятная правда. Детальнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Трагедия в Запорожье со 128 бригадой

РФ ударила по личному составу 128 бригады в День артиллериста, 3 ноября. По словам министра обороны Рустема Умерова, удар был нанесен ракетой "Искандер-М" по скоплению военных. Известно о 19 погибших - все военнослужащие. Еще около 30 человек получили ранения –- это военные и гражданские.

В ДБР уже зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных ВСУ из 128 бригады, а также мирных жителей в Запорожской области. Также инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие вблизи линии фронта.

Командир 128 ОГШб на церемонию опоздал

Как рассказали в 128-й бригаде, командир Дмитрий Лысюк на церемонию награждения опоздал. Мероприятие планировали сначала на 9:00, затем перенесли на 9.30 - в это время военные уже выстроились и ждали командира. Удар произошел в 10:10 и буквально через две минуты полковник Лысюк появился на месте.

Оккупанты следили за бойцами 128 бригады из беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако они все равно попали не в толпу, а в здание позади военных, расположенное ближе к дороге.

"И значит, все те, кто стоял ближе к дороге, они все 200-ые. А личный состав, который конкретно должен был награждаться (командиры пушек, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "Искандер". В результате этого жертв немного меньше", - сообщил источник в комментарии для Hromadske.

Однако многие военные получили ранения из-за обломков.

Шокируя факты о командире Дмитрии Лысюке

Оказывается, Дмитрий Лысюк был ранее судим. Но после приговора он получил новое звание (полковника) и занял должность командира всей бригады.

По данным издания УНН, в августе 2019 года суд приговорил к штрафу командира 8-го батальона 10 горно-штурмовой бригады ВСУ, подполковника Дмитрия Лысюка за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет из ЛНР.

К нему обратился житель Краматорска и предложил заняться торговлей табачными изделиями, которые будут перемещаться с неподконтрольной территории Луганской области.

При этом подакцизный товар необходимо было забирать в предварительно оговоренном месте у реки Северский Донец рядом с населенным пунктом Трехизбенка Луганской области, где личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона выполнял боевые задачи.

Подполковник согласился с этим предложением и в конце декабря 2018 года забрал в лесопосадке в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144 420 пачек) сигарет марки Marlboro Red и спрятал их в заброшенном доме в соседнем селе.

28-29 декабря 2018 года Лысюк перевез ящики с сигаретами в Соледар (Донецкая область) и продал неустановленным лицам.

В январе 2019 года военный снова забрал в тайнике еще 150 ящиков (74 920 пачек) с контрабандными сигаретами. 17 января во время получения 2300 долларов в качестве части денег за проданные сигареты Лысюк с сообщником были задержаны правоохранителями в кафе в Северодонецке (Луганская область).

При этом отмечено, что с 17 декабря 2018 контрразведка СБУ следила за действиями преступников, поскольку его сообщник ранее договорился о взятках для сотрудника контрразведки за беспрепятственное прохождение блок-постов грузовиками с контрабандой.

Задержанным сообщникам было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение в целях сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировку в целях сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Комбат избежал ареста и был отпущен на поруки, а его сообщник вышел из-под стражи под залог 286 тысяч гривен. 30 июля 2019 года оба подсудимых признали свою вину и заключили соглашение со следствием.

В начале августа 2019 года суд признал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние подозреваемых и утвердил соглашение с прокуратурой, назначил подсудимым согласованное наказание. В итоге сообщник был приговорен к штрафу 161 500 гривен, а комбат Лысюк - к штрафу 119 000 гривен.

Кроме того, с них взысканы процессуальные расходы в размере 36 тысяч гривен с каждого. Изъятые ящики контрабандных сигарет суд принял решение уничтожить.

Кстати, комбат Лысюк был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени указом Президента в августе 2017 года.