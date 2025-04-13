Трагедия в Сумах. Звезды ответили на ракетный удар в Вербное воскресенье: "Будьте вы прокляты"

Лиля Ребрик

"Не до фото с вербой. Не до фото с улыбками. Не до предчувствий света от светлой Пасхи, что уже через неделю. Не до фото с весной, которая наконец приходит. Не до фото, не до улыбок, не до света. 21 человек в одно мгновение. Сумы. Еще не отболел Кривой Рог. Запорожье. Харьков. Ежедневно болят все изуродованные украинские города. Все загубленные души. Сотни. Тысячи. Сотни тысяч", - написала ведущая.

alyona alyona

"Сумы, Вербное воскресенье. 13.04. Россия нанесла удар баллистикой по обычной городской улице: дома, образовательные учреждения, машины - прямо днем, когда люди идут в церкви. Уже более 20 погибших! Спасательная операция продолжается. Мир должен это видеть и действовать решительно, чтобы остановить массовые убийства невинных людей!" - отметила рэперша.

Константин Грубич

"Сумы, Сумы... Еще позавчера я встречал солнечное утро в центре этого несокрушимого города. И вот только что в Вербное воскресенье нелюди ударили ракетами в те места, где я только что проходил пешком. В одном из уничтоженных домов в июне мы проводили благотворительный аукцион совместно с Дмитрием Шуровым. Что тут скажешь? Ублюдки. Безжалостные ошибки божьи - хоть и двуногие, но которых не отнесешь ни к одному классификатору живых существ. Орда. Сумы! Мои соболезнования и поддержка твоей измученной душе! Светлая память погибшим", - написал ведущий.

Артем Пивоваров

Певец также разместил видео с места удара и рассказал о последствиях вражеской атаки.

Катя Осадчая

"Сумы! Боже, Вербное воскресенье, пишут о прилете в центр люди шли святить вербу. Ехала на съемки под тревогу. И эта рулетка, в которой мы живем каждый день. Невозможно к ней привыкнуть", - отметила ведущая.

Осадчая отреагировала на трагедию в Сумах (скриншот)

Виталий Козловский

"Будьте прокляты!" - написал певец.

Козловский проклял россиян (скриншот)

Кристина Решетник

Жена ведущего отметила, что не с этого хотела начинать Вербное воскресенье. Но россияне решили бить ракетами и убивать украинцев даже в такой светлый праздник.

Stories Решетник (скриншот)

"Как же можно быть такими извергами", - написала Кристина.

Леся Никитюк

"За что? Нет смысла задавать этот вопрос. Просто убивают людей... И все", - написала ведущая.

Никитюк отреагировала на ракетный удар (скриншот)

Также о трагедии в Сумах высказались Тарас Цимбалюк, Миша Крупин, Екатерина Бужинская, Ольга Сумская, Надежда Матвеева.

Не смогли молчать и Павел Зибров, Тина Кароль, Анна Тринчер, Екатерина Усик, Маша Ефросинина.

На трагедию также отреагировали Антонина Хижняк, Ольга Мартыновская, Алина Доротюк, Джамала и Оля Полякова.

Ракетный удар 13 апреля в Сумах - что известно

На Вербное воскресенье оккупанты атаковали центры Сум. Они ударили ракетами по центру, загорелся троллейбус, разрушены здания, вокруг горят машины, немало трупов. Уже известно о 21 погибшем, среди пострадавших есть дети.

Зеленский отреагировал на удар и прямо сказал, что думает о россиянах.

"Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист", - подчеркнул президент.