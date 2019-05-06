Трагедія в Шереметьєво: відновлено хронологію авіакатастрофи (відео)

Пожежа літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво в РФ забрала життя 41 людини. Трагедія сталася 5 травня. Всього в авіалайнері знаходилося 78 осіб, вижили 37. У повітряне судно після вильоту з Москви до Мурманська в небі вдарила блискавка, внаслідок чого було втрачено радіозв'язок, а лайнер перейшов в режим прямого управління. Про це розповів командир SSJ-100 Денис Євдокимов, передає Baza на своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що при пожежі літак повністю згорів.

Російський слідкомітет порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб).

За словами Євдокимова, радіозв'язок змогли частково відновити, і екіпажу Sukhoi Superjet 100 допомагали диспетчери, які поставили курс на виведення на злітно-посадкову смугу в Шереметьєво.

Відео: twitter.com/Telemaster68

Також командир додав, що швидкість лайнера була звичайною, і підхід до землі відбувався плавно, зі зменшенням вертикальної швидкості до моменту торкання.

Фото: пожежа в Шереметьєво (web screenshot)

"Не можу сказати точно, чому стався удар об землю. Швидкості було достатньо, до смуги підходили зі зменшенням вертикальної швидкості відповідно до процедури", - каже Євдокимов.

Відео: twitter.com/Telemaster68

Він вважає, що загоряння літака відбулося не в момент польоту, а внаслідок приземлення.

Відео: twitter.com/norenko_mikhail

Євдокимов розповів, що побачив пожежних, коли зміг вийти з кабіни літака. Але він не знає, чи вони були на місці безпосередньо при посадці.

Відео: twitter.com/letokot

Нагадаємо, 5 травня, незабаром після вильоту літака з Москви в Мурманськ екіпаж повідомив про технічні неполадки і попрямував у Шереметьєво на екстрену посадку. При посадці у літака загорілися двигуни і подломилися стійки шасі.

Відео: YouTube / Телеканал Дощ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в аеропорту Тегерана загорівся літак зі 100 пасажирами на борту. До місця події були направлені десять автомобілів "швидкої допомоги", точних даних про кількість жертв немає, на борту літака під час пожежі знаходилися 100 чоловік.