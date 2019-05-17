Трагедія в Шереметьєво: з'явилися шокуючі деталі

Катастрофа в Шереметьєво - літак SSJ100 був перевантажений (фото: колаж РБК-Україна)

Літак, що загорівся Sukhoi Superjet 100 був перевантажений

Катастрофа в Шереметьєво сталася ще 5 травня, але по ходу розслідування з'являється нова інформація про цю жахливу трагедію, яка забрала життя 41 людини. За даними росЗМІ, до них в руки потрапив документ Росавіації, в якому говориться, що літак Sukhoi Superjet 100 був перевантажений на 1,6 тонни.

При цьому в документі також уточнюється, що швидкість посадки літака була в нормі.

"Зниження по глісаді здійснювалося без істотних відхилень на швидкості 155 -160 вузлів (287-296 кілометрів на годину). Відповідно до керівництва з льотної експлуатації, швидкість заходу на посадку за наявних умов становить 155 вузлів", - зазначає Росавіація.

Катастрофа в Шереметьєво - літак SSJ100 був перевантажений (скріншот з YouTube)

В документі йдеться про те, що до моменту входу в глісаду маса літака становила близько 42600 кілограмів, що на 1600 кілограмів перевищувало максимально допустиму посадкову масу.

Нагадаємо, що в результаті розслідування з'ясувалося, що в літак вдарила блискавка через 15 хвилин після того, як він злетів. Експерти підкреслили, що це аварійна ситуація, але вона не вимагала негайної посадки.

Катастрофа в Шереметьєво - літак SSJ100 був перевантажений (відео: YouTube/China Town)

Літак ще міг приземлитися на найближчий пристосований аеродром або витратити паливо над посадковою смугою. Але пілоти вирішили якомога швидше здійснити посадку, що призвело до фатальних наслідків.

Перед самим приземленням пілоти збільшили роботу двигунів і опустили ніс літака. При посадці передня стійка шасі стиснулася, підкинувши літак вгору. Це стало причиною серії "підскоків". Від ударів задні стійки шасі продавили паливні баки, і пальне спровокувало пожежу.

Фахівці зазначили, що це була груба помилка пілотів, оскільки після першого "підскоку" від посадкової смуги необхідно було почати екстрений зліт.

Раніше повідомлялося про те, що пасажирка загинула в Шереметьєво, рятуючи дітей. При пожежі в Шереметьєво вдалося вижити 37 пасажирам.