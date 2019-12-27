ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трагедія на Маврикії: загинув директор найбільшої мережі піцерій Domino's Pizza

STYLERЖиття    27.12.2019 - 22:07
Трагедія на Маврикії: загинув директор найбільшої мережі піцерій Domino's Pizza
Загинув відомий бізнесмен, директор мережі піцерій (Фото: pixabay.com)

Фінансовий директор компанії Domino's Pizza загинув на відпочинку

Фінансовий директор найбільшої мережі піцерій Domino's Pizza Group Девід Бауэрнфайнд трагічно загинув під час відпочинку на Маврикії. Про це повідомили на офіційному сайті компанії.

Девід Бауэрнфайнд відпочивав разом з родиною на Марикії. 26 грудня, під час сноркелинга – плавання під поверхнею води з маскою, трубкою і дихальною трубкою, стався нещасний випадок.

"Ми глибоко приголомшені і засмучені цими трагічними новинами. Від імені нашої ради директорів, колег і франшиз ми висловлюємо щирі співчуття дружині Девіда Ніколетт і його дочки Орнеллу, а також його родичам і друзям", - сказав виконавчий директор Domino's Pizza Девід Уайлд.

Девід Бауэрнфайнд отримав посаду фінансового директора компанії Domino's Pizza у жовтні 2018 року. До цього займав цю посаду на тимчасовій основі. Раніше Бауэрнфайнд обіймав посаду фінансового директора компанії Connect Group.

Domino's Pizza Group PLC – велика міжнародна мережа доставки піци швидкого приготування. Вона була заснована у Великобританії в 1960-х роках. Мережа широко поширена по всьому світу і в Україні вона працює з 2010 року.

Помер відомий композитор: автор легендарних хитів Під Дніпром померла від анестезії жінка: чоловік розкрив шокуючі деталі
Новини України преступлениязагибель
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся