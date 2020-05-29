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Трагедія в Кагарлику: колишній чоловік жертви розповів нові подробиці

STYLERЖиття    29.05.2020 - 10:01
Трагедія в Кагарлику: колишній чоловік жертви розповів нові подробиці
Зґвалтування в Кагарлику (Колаж РБК-Україна)

Колишній чоловік потерпілої розповів нові подробиці про злочин поліцейських у Кагарлику

У Кагарлику співробітники поліції привезли молоду жінку для давання свідчень у відділок і всю ніч над нею знущалися, били та гвалтували. Колишній чоловік потерпілої розповів нові подробиці про злочин зі співробітниками поліції.

Олександр розповів журналістам, що поліцейські його також хотіли зробити підозрюваним у справі про пограбування магазину. Його викликали на допит в той же вечір, що і Нелю. Однак він відмовився і запропонував викликати його вранці.

"Я їздив в райвідділ, мене звали ввечері до відділку, але я йому (Миколі Кузіву) сказав – якщо треба мене допитувати, викликайте вранці, я візьму людей, які знають, де я був, і підтвердять, що ніяких магазинів не було", - розповів Олександр в коментарі для ТСН.

Він спілкувався з колишньою дружиною і хлопцем, який її підвозив у той вечір у відділення, після злочину і з'ясував, що молоду людину "копи" змусили обмовити себе насильно.

"Цей пацан, який був у райвідділі каже, що над ним знущалися в райвідділі, так били, що він був готовий зізнатися в усьому і все сказати. Його викликали на допит і, як я зрозумів, його там змусили сказати, що нібито під час злочину був він, Неля і я", - додав Олександр.

З Нелею в Олександра гарні відносини, вони разом піклуються про доньку Аню. Він розповів, що зараз колишня дружина у важкому стані, їй важко говорити про те, що сталося і висловив готовність брати участь у процесі, щоб допомогти Нелі.

"Ми говорили з нею після того, як все сталося. Каже, думала, вже в живих не залишиться. Їй боляче про це розповідати", - додав Олександр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися нові подробиці про дівчину, яка постраждала від "копів".

А також розповідали про те, що стали відомі деталі про хлопця, який привіз постраждалу дівчину у відділення в Кагарлику.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України изнасилование
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