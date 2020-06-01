Трагедія в Харкові: жінка звела рахунки з життям поки чоловік спав

У Харкові жінка вчинила самогубство разом з маленькою дитиною. Вона вистрибнула з вікна висотки з малюком на руках у той час, поки чоловік спав.

В поліції Харкова розповіли, що 42-річна жінка вистрибнула з вікна разом зі своїм 6-місячним сином вранці в понеділок, 1 червня. Фатальний стрибок вона зробила з вікна, яке знаходиться на 19 поверсі сходової площадки, поряд зі своєю квартирою.

Трагедія сталася близько 6 ранку по вулиці Культури, біля станції метро "Наукова". Жінка разом з малюком загинули на місці від отриманих ран, ще до приїзду медиків. Тіла загиблих виявив перехожий, він викликав поліцію.

53-річний чоловік знаходився в цей момент вдома і за його власними словами, він спав. Його розбудили співробітники правоохоронних органів, які прийшли повідомити йому про загибель дружини та дитини.

"Коли вони прийшли до нього додому, він сказав, що в цей момент, мабуть, спав", - розповіла спікер Шевченківського відділу поліції Харкова Інеса Снитко у коментарі для УНІАН.

Ніяких передсмертних записок жінка не залишила. На цей момент слідчі встановлюють, чи перебувала жінці на обліку в психіатричній лікарні.

За словами сусідів, родина була абсолютно нормальна, загибла не мала ніяких психічних розладів. Жінка добре спілкувалася з оточенням, конфліктів не було. Що змусило її рано вранці одягнутися, взяти дитину і зробити страшний вчинок – невідомо.

Поліція відкрила дві кримінальні провадження: п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) за фактом смерті дитини та по 1 ч. ст. 115 КК України (Умисне вбивство з позначкою "самогубство").

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