Трагедія під Чернівцями: однорічна дитина загинула у власному будинку

У Чернівецькій області сталася страшна трагедія. Однорічний хлопчик впустив на себе комод і загинув. Лікарі допомогти дитині вже не змогли.

Інцидент стався у селі Топорівці Новоселицького району Чернівецької області 13 жовтня. Однорічний хлопчик якимось чином зміг перекинути на себе важкий комод. Від отриманих ран малюк помер на місці пригоди. Про це журналістам видання IA ACC повідомили у відділі комунікації національної поліції в Чернівецькій області.

"Дитина загинула на місці. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 115 КК з позначкою "нещасний випадок", - йдеться в повідомленні правоохоронних органів.

На цей момент встановлюються всі обставини загибелі дитини. Де в момент трагедії перебували батьки малюка, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Рівному за дивних обставин загинув 17-річний підліток. Його тіло знайшли недалеко від дому, на зупинці міського транспорту. За версією поліції, могло відбутися вбивство з необережності.

Також ми розповідали про те, що в Одесі п'яна жінка з новонародженою дитиною влаштувала страшний переполох на вулиці. Вона разом з коляскою кидалась під колеса автомобілів на жвавій дорозі. На всіх, хто намагався її зупинити, жінка кидалася з кулаками та сильно нецензурно лаялася.