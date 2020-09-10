Трагедія під Черкасами: горе-мати жорстоко вбила однорічного сина

Під Черкасами жінка вбила свою маленьку дитину - хлопчику був лише рік. Підозрювана була затримана, і вже зізналася в страшному злочині.

Тепер горе-матері загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Про це 10 вересня передали в секторі комунікації поліції Черкаської області.

Як розповіли правоохоронці, двома днями раніше до приймального відділення Чорнобаївської районної лікарні з тілесними ушкодженнями доставили однорічного хлопчика. Медики відразу ж зв'язалися з поліцією і повідомили про інцидент.

Попри всі зусилля лікарів, вжиті заходи щодо порятунку життя дитини не дали позитивного результату. За попередньою інформацією, хлопчик помер від удушення.

Поліцейські на місці провели першочергові слідчі дії, а потім припустили, що до смерті малюка може бути причетна його мати. Жінку доставили у відділення, де вона зізналася у скоєному.

Горе-матері вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) КК.

Суд відправив жінку на 60 діб під варту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин цієї трагічної події. Тепер у разі доведення провини у вбивстві дитини їй можуть дати довічне.

Під Черкасами жінка задушила однорічного сина (фото: ch.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі мати вирішила продати дитину до її народження - жінка мала намір таким чином "заробити" 400 тисяч.

Також ми писали про те, що нещодавно з'ясувалися жахливі деталі сімейної трагедії в Рівному, коли від смерті дівчинку врятував пістолет, що заклинив.