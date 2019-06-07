Вбивства хлопчика "копами" можна було уникнути: названо важливий нюанс

Вбивство дитини поліцейськими (підозрювані в суді, колаж: РБК-Україна)

Вбивство поліцейськими дитини стало одним з найбільш резонансних справ за останній час

Вбивство поліцейськими п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому потрясло всю Україну. Нещодавно стало відомо, що один з підозрюваних тричі ухилявся від служби в зоні Операції об'єднаних сил. Про це розповів голова Нацполіції, Сергій Князєв.

Справа в тому, що один з ісовірних вбивць хлопчика мав бути направлений на Донбас у рамках обов'язкової ротації, як правоохоронець, який не пройшов переатестацію.

Але відразу ж після звільнення через "невідповідність" він був відновлений на службі за рішенням суду.

Іван Приходько (фото: РБК-Україна)

Зазначимо, що Князєв не уточнив, хто з ппідозрюваних, Іван Приходько або Володимир Петровець повинен був бути відправлений на Донбас.

"Один з них чомусь тричі уникав ротаційного напрямку на схід", - розповів глава Нацполіції.

Князєв каже, що в останній, третій раз, одному з фігурантів гучної справи запропонували їхати на Донбас саме в травні цього року, незадовго до трагедії. Однак він приніс лікарняний.

Володимир Петровець (фото: РБК-Україна)

Він не назвав імені цього підозрюваного, але підкреслив, що той був відновлений на службі в 2018 році. А як відомо, обидва фігуранти були усунені, а потім відновлені в правоохоронних органах.

Нагадаємо, Кирила Тлявова застрелили 31 травня. Хлопчикові прострелили голову з гвинтівки, він помер у лікарні 3 червня. Однак місцева поліція спочатку хотіла "відмазати" своїх співробітників і вибудовувала різні версії події.

Також повідомлялося, що з п'ятирічним Кирилом попрощалися в Переяслав-Хмельницькому. На похороні люди непритомніли.