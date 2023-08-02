Товары первой необходимости. Что нужно купить уже сейчас на случай блекаута или ядерной катастрофы

Продукты
Делая запасы, необходимо принять во внимание количество членов семьи и не набирать лишнего. В магазине стоит купить те продукты, которые хранятся долго и не портятся без холодильника:
- хлеб (для длительного хранения из него следует сделать сухари)
- хлебцы
- сахар
- соль
- сухое галетное печенье (с начинкой и без)
- крупы (несколько килограммов риса, гречки, овсянки, пшена, перловки, бобовых и т. п.)
- консервацию (огурцы, помидоры, квашеную капусту и т. п.)
- консервы (мясные и рыбные)
- супы и каши быстрого приготовления
- вакуумированное вяленое мясо
- сгущенное молоко
- вкусняшки для детей в герметичных упаковках
Для перекуса в укрытии подойдут также орехи, питательные батончики, конфеты, сухофрукты, семена.
Если в семье есть маленький ребенок, следует не забыть про запас детского питания.
Вода
В условиях войны у вас под рукой всегда должны быть запасы воды - технической и питьевой. Объем необходимо рассчитывать с учетом потребностей всех членов семьи.
В среднем на одного человека в сутки рекомендуют подготовить около 20 л воды. Из них 3 л - питьевая вода без газа.
Хранить воду необходимо в прохладном темном месте (избегая попадания прямых солнечных лучей).
Если техническую воду вы набираете из-под крана или колонки, хранить ее под крышками советуют не дольше двух недель.
Аптечка
Укомплектовать аптечку нужно в соответствии с индивидуальными потребностями семьи или отдельных ее членов (она должна содержать все лекарства, которые тот или иной человек принимает регулярно). Кроме этого аптечка должна содержать:
- салфетки стерильные марлевые
- маски медицинские одноразовые
- перчатки нестерильные (нитриловые или виниловые, не припудренные, нужного размера)
- атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви
- бинт марлевый стерильный и нестерильный (разных размеров)
- бинт эластичный (разных размеров)
- гидрогелевую противоожоговую повязку/бинт
- пластыри бактерицидные (разных размеров)
- лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см)
- термометр (не ртутный, в защитном футляре)
- термоодеяло на полиэтиленовой основе
- медицинский спирт
- антисептики (один на водной основе, один - спиртовой)
- йод или калий йодид (для защиты организма от радиации)
- активированный уголь
- препараты от отравления (Атоксил, Энтеросгель и т. п.)
- лекарства от диареи (Лоперамид, Имодиум, Фталазол)
- средства от аллергии
- гормональную мазь (на случай укусов насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом)
- успокоительные препараты (Атаракс, Глицин, Валериана)
- жаропонижающие препараты для взрослых и детей (Нурофен, Ибупрофен, Вольтарен)
- парацетамол
- противовирусные препараты
- антибиотики широкого спектра действия
- витамины группы В
- мазь от ударов (Диклофенак, Дип Рилиф)
- лекарства для нормализации давления, особенно для гипертоников (Каптопресс, Фармадипин)
- средства для остановки кровотечения (Гемаксам, Гордокс, Аминокапроновая кислота)
- пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "Израильский бандаж")
- пленку (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких
- гипотермический пакет
- повязку (щиток) на глаз
- скотч армированный
- маркер водостойкий (для нанесения информации)
- таблетки для обеззараживания воды (для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников)
Людям с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуется сложить в аптечку тонометр и глюкометр (с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости).
Средства личной гигиены
Собирая средства личной гигиены, следует позаботиться о каждом члене семьи и их потребностях:
- салфетки сухие и влажные
- ватные палочки и диски
- зубные щетки и пасты
- жидкое и обычное мыло
- гигиенические прокладки
- памперсы для детей/взрослых (при необходимости)
- туалетная бумага
Одежда и обувь
Собрать одежду и обувь - не менее важно, чем еду или лекарства. В бомбоубежищах обычно холодно, сыро и грязно. Помня об этом подготовьте для себя и близких:
- несколько комплектов нижнего белья и носков
- термобелье
- флисовые кофты
- крепкие штаны
- свитера
- шапки, шарфы, перчатки
- куртки
- удобную и прочную обувь
Другие вещи первой необходимости
Все документы следует хранить в одном месте в непромокаемой упаковке:
- паспорта гражданина Украины
- идентификационные коды
- свидетельства о рождении
- свидетельство о браке
- загранпаспорта
- военные билеты
- документы на недвижимость (вместе с ключами)
- документы на машину (вместе с ключами)
- оригиналы страховых полисов (если есть)
- медицинские карты
Под рукой всегда должны быть:
- заряженные павербанки и зарядки для телефонов
- спички и зажигалки
- прочные нити и иглы
- альтернативные средства освещения (свечи, лампы, фонари)
- батарейки
- карематы, спальные мешки, одеяла, подушки
- грелки
- металлическая (пластиковая) посуда и столовые принадлежности
- мультитул (инструмент, сочетающий в себе нож, шило, отвертку, ножницы и т. п.)
На случай длительного блекаута следует подготовить также, если есть возможность:
- автомобильный аккумулятор
- источник (блок) бесперебойного питания (ИБП или UPS)
- светодиодную (LED) ленту
- источник освещения на солнечных батареях
- портативный радиоприемник на батарейках (аккумуляторах)
В заключение не забывайте о досуге, особенно если у вас есть дети. Подготовьте несколько интересных книг, мелких игр (карты, домино и т. п.), бумагу, ручки, карандаши. Продумайте, чем сможете развлечь себя и окружающих, чтобы сохранить не только физическое, но и нравственное здоровье.