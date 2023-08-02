Товары первой необходимости. Что нужно купить уже сейчас на случай блекаута или ядерной катастрофы

Продукты

Делая запасы, необходимо принять во внимание количество членов семьи и не набирать лишнего. В магазине стоит купить те продукты, которые хранятся долго и не портятся без холодильника:

хлеб (для длительного хранения из него следует сделать сухари)

хлебцы

сахар

соль

сухое галетное печенье (с начинкой и без)

крупы (несколько килограммов риса, гречки, овсянки, пшена, перловки, бобовых и т. п.)

консервацию (огурцы, помидоры, квашеную капусту и т. п.)

консервы (мясные и рыбные)

супы и каши быстрого приготовления

вакуумированное вяленое мясо

сгущенное молоко

вкусняшки для детей в герметичных упаковках

Для перекуса в укрытии подойдут также орехи, питательные батончики, конфеты, сухофрукты, семена.

Если в семье есть маленький ребенок, следует не забыть про запас детского питания.

Вода

В условиях войны у вас под рукой всегда должны быть запасы воды - технической и питьевой. Объем необходимо рассчитывать с учетом потребностей всех членов семьи.

В среднем на одного человека в сутки рекомендуют подготовить около 20 л воды. Из них 3 л - питьевая вода без газа.

Хранить воду необходимо в прохладном темном месте (избегая попадания прямых солнечных лучей).

Если техническую воду вы набираете из-под крана или колонки, хранить ее под крышками советуют не дольше двух недель.

Аптечка

Укомплектовать аптечку нужно в соответствии с индивидуальными потребностями семьи или отдельных ее членов (она должна содержать все лекарства, которые тот или иной человек принимает регулярно). Кроме этого аптечка должна содержать:

салфетки стерильные марлевые

маски медицинские одноразовые

перчатки нестерильные (нитриловые или виниловые, не припудренные, нужного размера)

атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви

бинт марлевый стерильный и нестерильный (разных размеров)

бинт эластичный (разных размеров)

гидрогелевую противоожоговую повязку/бинт

пластыри бактерицидные (разных размеров)

лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см)

термометр (не ртутный, в защитном футляре)

термоодеяло на полиэтиленовой основе

медицинский спирт

антисептики (один на водной основе, один - спиртовой)

йод или калий йодид (для защиты организма от радиации)

активированный уголь

препараты от отравления (Атоксил, Энтеросгель и т. п.)

лекарства от диареи (Лоперамид, Имодиум, Фталазол)

средства от аллергии

гормональную мазь (на случай укусов насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом)

успокоительные препараты (Атаракс, Глицин, Валериана)

жаропонижающие препараты для взрослых и детей (Нурофен, Ибупрофен, Вольтарен)

парацетамол

противовирусные препараты

антибиотики широкого спектра действия

витамины группы В

мазь от ударов (Диклофенак, Дип Рилиф)

лекарства для нормализации давления, особенно для гипертоников (Каптопресс, Фармадипин)

средства для остановки кровотечения (Гемаксам, Гордокс, Аминокапроновая кислота)

пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "Израильский бандаж")

пленку (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких

гипотермический пакет

повязку (щиток) на глаз

скотч армированный

маркер водостойкий (для нанесения информации)

таблетки для обеззараживания воды (для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников)

Людям с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуется сложить в аптечку тонометр и глюкометр (с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости).

Средства личной гигиены

Собирая средства личной гигиены, следует позаботиться о каждом члене семьи и их потребностях:

салфетки сухие и влажные

ватные палочки и диски

зубные щетки и пасты

жидкое и обычное мыло

гигиенические прокладки

памперсы для детей/взрослых (при необходимости)

туалетная бумага

Одежда и обувь

Собрать одежду и обувь - не менее важно, чем еду или лекарства. В бомбоубежищах обычно холодно, сыро и грязно. Помня об этом подготовьте для себя и близких:

несколько комплектов нижнего белья и носков

термобелье

флисовые кофты

крепкие штаны

свитера

шапки, шарфы, перчатки

куртки

удобную и прочную обувь

Другие вещи первой необходимости

Все документы следует хранить в одном месте в непромокаемой упаковке:

паспорта гражданина Украины

идентификационные коды

свидетельства о рождении

свидетельство о браке

загранпаспорта

военные билеты

документы на недвижимость (вместе с ключами)

документы на машину (вместе с ключами)

оригиналы страховых полисов (если есть)

медицинские карты

Под рукой всегда должны быть:

заряженные павербанки и зарядки для телефонов

спички и зажигалки

прочные нити и иглы

альтернативные средства освещения (свечи, лампы, фонари)

батарейки

карематы, спальные мешки, одеяла, подушки

грелки

металлическая (пластиковая) посуда и столовые принадлежности

мультитул (инструмент, сочетающий в себе нож, шило, отвертку, ножницы и т. п.)

На случай длительного блекаута следует подготовить также, если есть возможность:

автомобильный аккумулятор

источник (блок) бесперебойного питания (ИБП или UPS)

светодиодную (LED) ленту

источник освещения на солнечных батареях

портативный радиоприемник на батарейках (аккумуляторах)

В заключение не забывайте о досуге, особенно если у вас есть дети. Подготовьте несколько интересных книг, мелких игр (карты, домино и т. п.), бумагу, ручки, карандаши. Продумайте, чем сможете развлечь себя и окружающих, чтобы сохранить не только физическое, но и нравственное здоровье.