Нудота і блювота: як надати першу допомогу, якщо поруч немає медиків

Чому виникає блювота

Як пояснюють фахівці, блювота - це раптовий викид вмісту шлунка через рот в результаті сильних спазмів м'язів живота і грудної клітини.

Причин виникнення у людини блювоти багато: від захворювань жовчовивідних шляхів до психічних захворювань.

Блювота може бути при сильному головному болю, при інфаркті та інсульті, при харчових отруєння, як реакція на високу температуру, симптомом грипу або вірусної інфекції. Також блювота і нудота можуть бути проявом сильного стресу.

Важливо розуміти, що цей процес - реакція організму на щось. З'ясувати причину можна тільки після огляду пацієнта лікарем.

Як надати допомогу при блювоті, якщо поруч немає лікаря

Якщо потерпілий знаходиться у свідомості:

Допоможіть йому прийняти сидяче положення, з нахилом вперед

Поставте до його ніг місткість для блювоти

Притримуйте голову, поклавши долоню людині на лоб

Після блювоти дайте потерпілому води для полоскання ротової порожнини та вмивання

Якщо потерпілий знаходиться без свідомості:

Якщо потерпілий знаходиться без свідомості або не контролює свої рухи, то переверніть його в стабільне бічне положення.

Доглядайте за ним до приїзду медиків.