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Топлесс на балконе. Звезда "Женского Квартала" взбудоражила сеть откровенными фото

Валерия Товстолес (фото: instagram.com/lera_fatforest)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Женского квартала" Валерия Товстолес поделилась с поклонниками пикантными фотографиями с отдыха на острове Тенерифе в Испании.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей.

Валерия Товстолес поделилась горячими кадрами

Так, артистка запостила серию фото, на которых она позирует топлесс, стоя на балконе.

Звезда предстала перед камерой спиной. На ней были только трусики от купальника, которые подчеркнули ее упругие ягодицы.

Валерия Товстолес (фото: instagram.com/lera_fatforest)

"За три минуты до выезда в аэропорт. Такой я человек", - подписала кадры Валерия.

Реакция пользователей

Поклонники засыпали Товстоплес комплиментами.

Валерия Товстолес (фото: instagram.com/lera_fatforest)

  • Ти просто сєксі Лера
  • Гарно
  • І сексуальна
  • Ну правильно! Все ж до від'їзду треба встигнути
  • Крута
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Жіночий кварталОтдых за границейзвезды шоу-бизнеса