Топ самых полезных круп от диетолога: что нужно есть для хорошего здоровья

Топ лучших и полезных круп

Коричневый и дикий рис

Он богат калием и потому очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Благоприятно действует на желудочно-кишечный тракт.

Гречка

В ней содержится медь, а также флавоноиды, способствующие укреплению сосудов. Обычно ее назначают больным после операций.

Плющеная или цельная овсянка

Главная ценность такой каши – бета-глюкан. Это подвид клетчатки, поддерживающий длительное чувство насыщения. Заправляйте оливковым маслом, а не сливочным маслом.

Перловая крупа

В ней много клетчатки. Она содержится не только в наружной части ядра, как в большинстве других круп, а во всем зерне. Преимуществом перловки является низкая калорийность, около 100% дневной нормы витамина В3 и около 30% дневной нормы селена. А еще калий и фосфор. Особенно эта каша полезна людям, страдающим диабетом.

Киноа

Эта псевдо зерновая (на самом деле она принадлежит к листовым овощам) имеет высокое содержание белка, богата магнием, калием, медью и цинком. В ней содержатся витамины группы B, среди которых пиридоксин, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, ниацин.

А какие каши употреблять не стоит

Белый шлифованный рис

Когда-то из-за этой крупы существовала болезнь, связанная с дефицитом витаминов группы B – она называется бери-бери. Потому что белый шлифованный рис лишен клетчатки, витаминов группы B, содержащихся именно в оболочке, которую снимают при шлифовке. Поэтому выбирайте бурый рис, он гораздо более полезен.

Манка

Это крупа мельчайшего помола пшеницы. Это крупа, которая является исключительно быстрым углеводом, потому что содержит только крахмал. Других полезных веществ в манке нет. Манка имеет свойство такое же, как мука или сахар - быстро повышать уровень сахара в крови.

Растворимая овсяная каша

Она имеет такой же примерно эффект, как и манка. Это та самая каша, которую нужно только залить кипятком и блюдо готово. Однако она также опасна, поскольку содержит только быстрые углеводы, которые поднимают уровень сахара в крови. Клетчатки, витаминов и полезных веществ в такой уже переработанной каше, к сожалению, нет.