Топ-8 украинских звезд, которые разделись для Playboy. Кто они?

Украинские знаменитости не раз украшали обложку культового глянца Playboy, демонстрируя не только свою красоту, но и уверенность, смелость и особую харизму. Эти фотосессии запомнились поклонникам эстетикой, стилем и вызвали немало обсуждений в сети.

В этой подборке на РБК-Украина (проект Styler) - топ-8 украинских звезд, которые покорили страницы легендарного мужского журнала.

Оля Полякова

Певица впервые появилась на обложке нового Playboy и показала, как выглядит в 46. Увидеть больше жарких фото можно будет только в апреле, но главный кадр уже наделал шума.

Оля Полякова на обложке Playboy (фото: instagram.com/playboyukraine.official)

"Работать с Олей над апрельским номером было настоящим удовольствием. Хотя до этого мы не были знакомы, я сразу понял, что это будет крутое сотрудничество. Оля - профессиональная, открытая и уверенная в себе, а это очень важно для такой съемки. Мы всегда стремимся сделать весеннюю обложку яркой и запоминающейся, и в этот раз нам это точно удалось", - прокомментировал сотрудничество главный редактор "Playboy Украина" Влад Иваненко.

Даша Астафьева

Певица Даша Астафьева трижды становилась лицом титульных страниц известного мужского журнала, причем два выпуска вышли с разницей в десять лет.

Впервые звезда появилась на обложке в 2009 году. Тогда она позировала полностью обнаженной на пляже, присев и прикрыв грудь сложенными на колене руками. Этот снимок стал одним из самых запоминающихся для поклонников. Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

На фото 2011 года Астафьева предстала в более дерзком образе. Она позировала стоя в трусиках с нашивкой Playboy, а грудь прикрывала тонкой полоской ткани с надписью "Хью ее знает", отсылающей к Хью Хефнеру - основателю и главному редактору журнала. Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

В 2019 году певица снова вернулась на обложку, на этот раз уже в одежде. На ней был топ с объемными рукавами, микробикини и сетчатые колготки.

В этом номере Дашу Астафьеву назвали "королевой мужского глянца на пике сексуальности". Этот выпуск стал ярким подтверждением того, что с годами звезда не утратила своего магнетизма. Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

MamaRika

В 2012 году певица MamaRika украсила обложку журнала Playboy, появившись в соблазнительном кружевном комплекте. MamaRika(фото: открытые источники)

"НеАнгелы"

В 2013 году группа "НеАнгелы" появилась на обложке глянца в образах коронованных ангелов. "НеАнгелы" (фото: открытые источники)

Настя Каменских

Артистка уже давно уверенно чувствует себя в откровенных фотосессиях. На страницах Playboy она впервые появилась в 2008 году. Настя Каменских (фото: открытые источники)

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева впервые появилась на обложке Playboy в 2014 году, сразу привлекая внимание читателей своим откровенным БДСМ-образом. Надя Дорофеева (фото: instagram.com/playboyukraine.official)

Рамина Эсхакзай

В 2015 году журналистка Рамина Эсхакзай снялась обнаженной для культового мужского журнала. В фотосессии она предстала в образе соблазнительной амазонки, очаровывая взглядом, роскошными волосами и безупречной фигурой. Этот образ еще раз подчеркнул ее силу, решительность и способность покорять сердца. Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/playboyukraine.official)

Аня Добрыднева

Эротическая фотосессия с привкусом средневековья с участием Ани появилась на страницах украинского "Playboy" в 2010 году. Аня Добрыднева (фото: открытые источники)

Вас может заинтересовать