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Топ-5 вариантов легкого ужина, которые помогут похудеть

Названы варианты ужина, которые будут способствовать похудению (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Худеть без голода и отказа от вкусностей - вполне реально. Названы 5 идеальных вариантов ужина, которые не только полезны, но и очень вкусные. Эти блюда помогут сохранить легкость, поддержать обмен веществ и приблизить вас к фигуре мечты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.

Каждая порция блюда низкокалорийная и богата белком и клетчаткой, поэтому будет способствовать потере веса. Эти рецепты требуют всего 25 минут времени.

Сливочная запеканка с курицей и рисом

Эта сливочная запеканка с курицей, лимоном и укропом, с рисом - это настоящее наслаждение, полное ярких, свежих вкусов лимона и укропа. Нежная курица и коричневый рис делают ее сытным блюдом, которое понравится всем.

Ингредиенты:

  • 1 ст.л масла
  • 400 г куриных бедер
  • 1 маленькая луковица
  • соль и перец
  • 2 столовые ложки муки
  • 1/4 ч.л чесночного порошка
  • 2 стакана коричневого риса
  • 2 ст.л лимонного сока
  • свежий укроп
 

Разогрейте духовку до 200°C. Также разогрейте 1 ст.л масла в большой сковороде, пригодной для использования в духовке. Добавьте кусочки курицы, нарезанный лук, соль и перец и готовьте, часто помешивая, пока курица не начнет подрумяниваться.

Посыпьте мукой, чесноком и готовьте 1 минуту, постоянно помешивая. Добавьте 1 стакан воды и доведите до кипения. Далее всыпьте рис, добавляйте лимонный сок и укроп.

Выпекайте под крышкой 15-20 минут.

Запеканка с курицей и рисом (фото: eatingwell.com)

Курица с брокколи на противне

Этот ужин имеет низкое содержание калорий, но высокое содержание белка, чтобы позволяет дольше оставаться сытыми.

Ингредиенты:

  • 6 средних зубчиков чеснока
  • 2 ст.л приправы мисо
  • 1/2 ст.л рисового уксуса
  • 400 г брокколи
  • 1 ст.л соевого соуса
  • соль и перец
  • 4 куриных бедра
  • 2 лука шалот

Взбейте измельченный чеснок, мисо и уксус до образования жидкой пасты.

Смешайте брокколи с соевым соусом и перцем на протвине. Выложите 4 куриных бедра между соцветиями брокколи, смажьте верхушку бедер смесью мисо и чеснока.

Запекайте, пока брокколи не станет мягкой, примерно 15 минут.

Курица с брокколи (фото: eatingwell.com)

Салат с курицей и брокколи

Салат содержит богатые антиоксидантами брокколи и зеленый лук.

Ингредиенты:

  • 3 ломтика бекона
  • 400 г куриных стрипсов
  • соль и перец
  • 1/3 стакана греческого йогурта
  • 2 ст.л измельченного свежего укропа
  • 1/2 ст.л яблочного уксуса
  • 1/2 ч.л сухого чеснока
  • 1 средняя брокколи
  • сыр Чедер
  • зеленый лук
 

Обжарьте нарезанный бекон в большой сковороде на среднем огне, часто помешивая, до хрустящей корочки. Снимите с огня и переложите бекон на тарелку, выстланную бумажным полотенцем.

К курятине добавьте соль и перец и жарьте, периодически переворачивая, пока она не подрумянится. Переложите на разделочную доску, дайте остыть примерно 5 минут. Нарежьте или измельчите на кусочки.

Взбейте в большой миске йогурт, укроп, уксус, сухой чеснок, соль и перец.

Добавьте отваренный брокколи, бекон, курицу и заправку на основе йогурта и все перемешайте.

Салат с курицей и брокколи (фото: eatingwell.com)

Лосось с имбирем и авокадо

Неожиданные, но идеально сочетающиеся вкусы свежего укропа и имбиря создают сбалансированную начинку для богатого омега-3 жареного филе лосося. Это отличный вариант ужина, который не будет вредить фигуре.

Ингредиенты:

  • укроп
  • 5 ст.л оливкового масла
  • 1 средний перец серрано
  • 1/2 ст.л тертого свежего имбиря
  • 1 большой зубчик чеснока
  • соль и перец
  • 4 филе лосося со шкуркой
  • 4 огурца
  • 2 средних авокадо
  • 1/2 ст.л сока лайма
  • 2 ч.л поджаренных кунжутных семян
 

Разогрейте духовку до 160°C. Смешайте укроп, масло, имбирь, перец, чеснок и соль. Положите 4 филе лосося на противень с бортиками и приправьте солью и перцем. Равномерно распределите укропную смесь по филе и запекайте, пока лосось не начнет легко расслаиваться вилкой - от 15 до 18 минут.

Далее нарежьте огурцы и авокадо, добавьте сок лайма, семена кунжута, оставшееся масло, соль и осторожно перемешайте.

Подавайте лосося с салатом из огурцов и авокадо.

Лосось с салатом (фото: eatingwell.com)

Рис с жареным лососем и брокколи

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • 4 филе лосося 
  • соль, перец
  • 1 ст.л майонеза
  • 1 ч.л меда
  • 3 стакана соцветий брокколи
  • 1 ст.л оливкового масла
  • 2 стакана горячего вареного коричневого риса
  • зеленый лук
  • 1 ст.л кунжутного семени
 

Разогрейте духовку до 200°C. Застелите большой противень с бортиками фольгой. Положите 4 филе лосося на одну сторону, добавьте, соль, перец, майонез, кунжут и мед.

Смешайте брокколи, масло, соль и перец вместе на другой стороне противня. Запекайте от 14 до 16 минут.

В тарелку выложите вареный рис, а на верх лосось и брокколи. Сверху посыпьте зеленым луком и лаймом.

Рис с курицей и брокколи (фото: eatingwell.com)

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