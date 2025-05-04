Топ-5 вариантов легкого ужина, которые помогут похудеть

Худеть без голода и отказа от вкусностей - вполне реально. Названы 5 идеальных вариантов ужина, которые не только полезны, но и очень вкусные. Эти блюда помогут сохранить легкость, поддержать обмен веществ и приблизить вас к фигуре мечты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Каждая порция блюда низкокалорийная и богата белком и клетчаткой, поэтому будет способствовать потере веса. Эти рецепты требуют всего 25 минут времени.
Эта сливочная запеканка с курицей, лимоном и укропом, с рисом - это настоящее наслаждение, полное ярких, свежих вкусов лимона и укропа. Нежная курица и коричневый рис делают ее сытным блюдом, которое понравится всем.
Ингредиенты:
Разогрейте духовку до 200°C. Также разогрейте 1 ст.л масла в большой сковороде, пригодной для использования в духовке. Добавьте кусочки курицы, нарезанный лук, соль и перец и готовьте, часто помешивая, пока курица не начнет подрумяниваться.
Посыпьте мукой, чесноком и готовьте 1 минуту, постоянно помешивая. Добавьте 1 стакан воды и доведите до кипения. Далее всыпьте рис, добавляйте лимонный сок и укроп.
Выпекайте под крышкой 15-20 минут.
Этот ужин имеет низкое содержание калорий, но высокое содержание белка, чтобы позволяет дольше оставаться сытыми.
Ингредиенты:
Взбейте измельченный чеснок, мисо и уксус до образования жидкой пасты.
Смешайте брокколи с соевым соусом и перцем на протвине. Выложите 4 куриных бедра между соцветиями брокколи, смажьте верхушку бедер смесью мисо и чеснока.
Запекайте, пока брокколи не станет мягкой, примерно 15 минут.
Салат содержит богатые антиоксидантами брокколи и зеленый лук.
Ингредиенты:
Обжарьте нарезанный бекон в большой сковороде на среднем огне, часто помешивая, до хрустящей корочки. Снимите с огня и переложите бекон на тарелку, выстланную бумажным полотенцем.
К курятине добавьте соль и перец и жарьте, периодически переворачивая, пока она не подрумянится. Переложите на разделочную доску, дайте остыть примерно 5 минут. Нарежьте или измельчите на кусочки.
Взбейте в большой миске йогурт, укроп, уксус, сухой чеснок, соль и перец.
Добавьте отваренный брокколи, бекон, курицу и заправку на основе йогурта и все перемешайте.
Неожиданные, но идеально сочетающиеся вкусы свежего укропа и имбиря создают сбалансированную начинку для богатого омега-3 жареного филе лосося. Это отличный вариант ужина, который не будет вредить фигуре.
Ингредиенты:
Разогрейте духовку до 160°C. Смешайте укроп, масло, имбирь, перец, чеснок и соль. Положите 4 филе лосося на противень с бортиками и приправьте солью и перцем. Равномерно распределите укропную смесь по филе и запекайте, пока лосось не начнет легко расслаиваться вилкой - от 15 до 18 минут.
Далее нарежьте огурцы и авокадо, добавьте сок лайма, семена кунжута, оставшееся масло, соль и осторожно перемешайте.
Подавайте лосося с салатом из огурцов и авокадо.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
Разогрейте духовку до 200°C. Застелите большой противень с бортиками фольгой. Положите 4 филе лосося на одну сторону, добавьте, соль, перец, майонез, кунжут и мед.
Смешайте брокколи, масло, соль и перец вместе на другой стороне противня. Запекайте от 14 до 16 минут.
В тарелку выложите вареный рис, а на верх лосось и брокколи. Сверху посыпьте зеленым луком и лаймом.
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