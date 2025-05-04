Топ-5 вариантов легкого ужина, которые помогут похудеть

Каждая порция блюда низкокалорийная и богата белком и клетчаткой, поэтому будет способствовать потере веса. Эти рецепты требуют всего 25 минут времени.

Сливочная запеканка с курицей и рисом

Эта сливочная запеканка с курицей, лимоном и укропом, с рисом - это настоящее наслаждение, полное ярких, свежих вкусов лимона и укропа. Нежная курица и коричневый рис делают ее сытным блюдом, которое понравится всем.

Ингредиенты:

1 ст.л масла

400 г куриных бедер

1 маленькая луковица

соль и перец

2 столовые ложки муки

1/4 ч.л чесночного порошка

2 стакана коричневого риса

2 ст.л лимонного сока

свежий укроп

Разогрейте духовку до 200°C. Также разогрейте 1 ст.л масла в большой сковороде, пригодной для использования в духовке. Добавьте кусочки курицы, нарезанный лук, соль и перец и готовьте, часто помешивая, пока курица не начнет подрумяниваться.

Посыпьте мукой, чесноком и готовьте 1 минуту, постоянно помешивая. Добавьте 1 стакан воды и доведите до кипения. Далее всыпьте рис, добавляйте лимонный сок и укроп.

Выпекайте под крышкой 15-20 минут.

Запеканка с курицей и рисом (фото: eatingwell.com)

Курица с брокколи на противне

Этот ужин имеет низкое содержание калорий, но высокое содержание белка, чтобы позволяет дольше оставаться сытыми.

Ингредиенты:

6 средних зубчиков чеснока

2 ст.л приправы мисо

1/2 ст.л рисового уксуса

400 г брокколи

1 ст.л соевого соуса

соль и перец

4 куриных бедра

2 лука шалот

Взбейте измельченный чеснок, мисо и уксус до образования жидкой пасты.

Смешайте брокколи с соевым соусом и перцем на протвине. Выложите 4 куриных бедра между соцветиями брокколи, смажьте верхушку бедер смесью мисо и чеснока.

Запекайте, пока брокколи не станет мягкой, примерно 15 минут.

Курица с брокколи (фото: eatingwell.com)

Салат с курицей и брокколи

Салат содержит богатые антиоксидантами брокколи и зеленый лук.

Ингредиенты:

3 ломтика бекона

400 г куриных стрипсов

соль и перец

1/3 стакана греческого йогурта

2 ст.л измельченного свежего укропа

1/2 ст.л яблочного уксуса

1/2 ч.л сухого чеснока

1 средняя брокколи

сыр Чедер

зеленый лук

Обжарьте нарезанный бекон в большой сковороде на среднем огне, часто помешивая, до хрустящей корочки. Снимите с огня и переложите бекон на тарелку, выстланную бумажным полотенцем.

К курятине добавьте соль и перец и жарьте, периодически переворачивая, пока она не подрумянится. Переложите на разделочную доску, дайте остыть примерно 5 минут. Нарежьте или измельчите на кусочки.

Взбейте в большой миске йогурт, укроп, уксус, сухой чеснок, соль и перец.

Добавьте отваренный брокколи, бекон, курицу и заправку на основе йогурта и все перемешайте.

Салат с курицей и брокколи (фото: eatingwell.com)

Лосось с имбирем и авокадо

Неожиданные, но идеально сочетающиеся вкусы свежего укропа и имбиря создают сбалансированную начинку для богатого омега-3 жареного филе лосося. Это отличный вариант ужина, который не будет вредить фигуре.

Ингредиенты:

укроп

5 ст.л оливкового масла

1 средний перец серрано

1/2 ст.л тертого свежего имбиря

1 большой зубчик чеснока

соль и перец

4 филе лосося со шкуркой

4 огурца

2 средних авокадо

1/2 ст.л сока лайма

2 ч.л поджаренных кунжутных семян

Разогрейте духовку до 160°C. Смешайте укроп, масло, имбирь, перец, чеснок и соль. Положите 4 филе лосося на противень с бортиками и приправьте солью и перцем. Равномерно распределите укропную смесь по филе и запекайте, пока лосось не начнет легко расслаиваться вилкой - от 15 до 18 минут.

Далее нарежьте огурцы и авокадо, добавьте сок лайма, семена кунжута, оставшееся масло, соль и осторожно перемешайте.

Подавайте лосося с салатом из огурцов и авокадо.

Лосось с салатом (фото: eatingwell.com)

Рис с жареным лососем и брокколи

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

4 филе лосося

соль, перец

1 ст.л майонеза

1 ч.л меда

3 стакана соцветий брокколи

1 ст.л оливкового масла

2 стакана горячего вареного коричневого риса

зеленый лук

1 ст.л кунжутного семени

Разогрейте духовку до 200°C. Застелите большой противень с бортиками фольгой. Положите 4 филе лосося на одну сторону, добавьте, соль, перец, майонез, кунжут и мед.

Смешайте брокколи, масло, соль и перец вместе на другой стороне противня. Запекайте от 14 до 16 минут.

В тарелку выложите вареный рис, а на верх лосось и брокколи. Сверху посыпьте зеленым луком и лаймом.

Рис с курицей и брокколи (фото: eatingwell.com)