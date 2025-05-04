Топ-5 вариантов легкого ужина, которые помогут похудеть
Худеть без голода и отказа от вкусностей - вполне реально. Названы 5 идеальных вариантов ужина, которые не только полезны, но и очень вкусные. Эти блюда помогут сохранить легкость, поддержать обмен веществ и приблизить вас к фигуре мечты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Каждая порция блюда низкокалорийная и богата белком и клетчаткой, поэтому будет способствовать потере веса. Эти рецепты требуют всего 25 минут времени.
Сливочная запеканка с курицей и рисом
Эта сливочная запеканка с курицей, лимоном и укропом, с рисом - это настоящее наслаждение, полное ярких, свежих вкусов лимона и укропа. Нежная курица и коричневый рис делают ее сытным блюдом, которое понравится всем.
Ингредиенты:
- 1 ст.л масла
- 400 г куриных бедер
- 1 маленькая луковица
- соль и перец
- 2 столовые ложки муки
- 1/4 ч.л чесночного порошка
- 2 стакана коричневого риса
- 2 ст.л лимонного сока
- свежий укроп
Разогрейте духовку до 200°C. Также разогрейте 1 ст.л масла в большой сковороде, пригодной для использования в духовке. Добавьте кусочки курицы, нарезанный лук, соль и перец и готовьте, часто помешивая, пока курица не начнет подрумяниваться.
Посыпьте мукой, чесноком и готовьте 1 минуту, постоянно помешивая. Добавьте 1 стакан воды и доведите до кипения. Далее всыпьте рис, добавляйте лимонный сок и укроп.
Выпекайте под крышкой 15-20 минут.
Запеканка с курицей и рисом (фото: eatingwell.com)
Курица с брокколи на противне
Этот ужин имеет низкое содержание калорий, но высокое содержание белка, чтобы позволяет дольше оставаться сытыми.
Ингредиенты:
- 6 средних зубчиков чеснока
- 2 ст.л приправы мисо
- 1/2 ст.л рисового уксуса
- 400 г брокколи
- 1 ст.л соевого соуса
- соль и перец
- 4 куриных бедра
- 2 лука шалот
Взбейте измельченный чеснок, мисо и уксус до образования жидкой пасты.
Смешайте брокколи с соевым соусом и перцем на протвине. Выложите 4 куриных бедра между соцветиями брокколи, смажьте верхушку бедер смесью мисо и чеснока.
Запекайте, пока брокколи не станет мягкой, примерно 15 минут.
Курица с брокколи (фото: eatingwell.com)
Салат с курицей и брокколи
Салат содержит богатые антиоксидантами брокколи и зеленый лук.
Ингредиенты:
- 3 ломтика бекона
- 400 г куриных стрипсов
- соль и перец
- 1/3 стакана греческого йогурта
- 2 ст.л измельченного свежего укропа
- 1/2 ст.л яблочного уксуса
- 1/2 ч.л сухого чеснока
- 1 средняя брокколи
- сыр Чедер
- зеленый лук
Обжарьте нарезанный бекон в большой сковороде на среднем огне, часто помешивая, до хрустящей корочки. Снимите с огня и переложите бекон на тарелку, выстланную бумажным полотенцем.
К курятине добавьте соль и перец и жарьте, периодически переворачивая, пока она не подрумянится. Переложите на разделочную доску, дайте остыть примерно 5 минут. Нарежьте или измельчите на кусочки.
Взбейте в большой миске йогурт, укроп, уксус, сухой чеснок, соль и перец.
Добавьте отваренный брокколи, бекон, курицу и заправку на основе йогурта и все перемешайте.
Салат с курицей и брокколи (фото: eatingwell.com)
Лосось с имбирем и авокадо
Неожиданные, но идеально сочетающиеся вкусы свежего укропа и имбиря создают сбалансированную начинку для богатого омега-3 жареного филе лосося. Это отличный вариант ужина, который не будет вредить фигуре.
Ингредиенты:
- укроп
- 5 ст.л оливкового масла
- 1 средний перец серрано
- 1/2 ст.л тертого свежего имбиря
- 1 большой зубчик чеснока
- соль и перец
- 4 филе лосося со шкуркой
- 4 огурца
- 2 средних авокадо
- 1/2 ст.л сока лайма
- 2 ч.л поджаренных кунжутных семян
Разогрейте духовку до 160°C. Смешайте укроп, масло, имбирь, перец, чеснок и соль. Положите 4 филе лосося на противень с бортиками и приправьте солью и перцем. Равномерно распределите укропную смесь по филе и запекайте, пока лосось не начнет легко расслаиваться вилкой - от 15 до 18 минут.
Далее нарежьте огурцы и авокадо, добавьте сок лайма, семена кунжута, оставшееся масло, соль и осторожно перемешайте.
Подавайте лосося с салатом из огурцов и авокадо.
Лосось с салатом (фото: eatingwell.com)
Рис с жареным лососем и брокколи
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- 4 филе лосося
- соль, перец
- 1 ст.л майонеза
- 1 ч.л меда
- 3 стакана соцветий брокколи
- 1 ст.л оливкового масла
- 2 стакана горячего вареного коричневого риса
- зеленый лук
- 1 ст.л кунжутного семени
Разогрейте духовку до 200°C. Застелите большой противень с бортиками фольгой. Положите 4 филе лосося на одну сторону, добавьте, соль, перец, майонез, кунжут и мед.
Смешайте брокколи, масло, соль и перец вместе на другой стороне противня. Запекайте от 14 до 16 минут.
В тарелку выложите вареный рис, а на верх лосось и брокколи. Сверху посыпьте зеленым луком и лаймом.
Рис с курицей и брокколи (фото: eatingwell.com)
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