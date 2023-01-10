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Топ-5 самых вкусных салатов с морковью: быстро, полезно и помогает похудеть

Пять лучших салатов из сырой моркови (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Морковь содержит множество полезных витаминов, минералов и микроэлементов. Ежедневное употребление моркови помогает снизить уровень холестерина и укрепляет иммунитет. Сырую морковь можно есть целиком, а лучше - использовать в салаты.

Какие топ-5 салатов из моркови вам придутся по вкусу - читайте в материале Styler.

Морковный салат с яйцом

  • Морковь - 3 шт.
  • Отварные яйца - 3 шт.
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Натуральный йогурт или сметана - 1-2 ст. ложки
  • Зелень
  • Соль - по вкусу

Натрите сырую морковь на крупной терке. Отварные яйца можно натереть на терке или нарезать мелкими кубиками. Добавьте измельченный чеснок и зелень. Все перемешайте, заправьте йогуртом или сметаной. Добавьте щепотку соли.

Салат из моркови и капусты

  • Морковь - 1-2 шт.
  • Капуста - ¼ небольшой головки
  • Зеленый лук
  • Соль, перец - по вкусу
  • Растительное масло (нерафинированное) - 1 ст. ложка

Капусту мелко нашинкуйте, посолите и разомните. Морковь натрите на мелкой терке. Мелко нарежьте зеленый лук или используйте обычный репчатый. Смешайте все ингредиенты, добавьте немного молотого перца и заправьте растительным маслом.

Салаты из моркови питательны и полезны (фото: pixabay.com)

Сладкий салат из моркови с изюмом

  • Морковь - 2 шт.
  • Изюм - 100 г
  • Мед - 1 ст. ложка
  • Лимонный сок - 1 ст. ложка
  • Йогурт - 100 г
  • Корица молотая - щепотка

Изюм залейте кипятком на 10-15 минут, чтобы он распарился. Морковь натрите на мелкой терке. Сделайте заправку: смешайте мед, сок лимона, щепотку корицы и йогурт. С изюма слейте воду и смешайте его с морковью. Заправьте соусом. Поставьте перед подачей на стол на 15-20 минут в холодильник.

Морковный салат "По-французски"

  • Морковь - 2 шт.
  • Кисло-сладкие яблоки - 2 шт.
  • Отварные яйца - 3 шт.
  • Твердый сыр - 100 г
  • Репчатый лук - ½ головки
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль, перец - по вкусу
  • Кефир для заправки - по вкусу

С яблок снимите кожуру и натрите на терке. Также натрите на терке яйца, морковь и сыр. Чеснок измельчите. Лук нарежьте мелко и ошпарьте кипятком, а потом опустите в ледяную воду на пару минут, дайте стечь воде - это уберет горечь.

Салат выкладывайте на тарелке или в форму слоями: 1 - лук, 2 - яблоко, 3 - яйца, 4 - морковь+чеснок, 5 - сыр. Слои можно повторить. Заправить можно йогуртом или кефиром. Готовый салат поставьте на час в холодильник.

Легкий морковный салат

  • Морковь - 1 шт.
  • Зеленое яблоко - 1 шт.
  • Апельсин - 1 шт.
  • Молотая корица - 1/6 ч. ложки
  • Мед - 1 ч. ложка
  • Натуральный йогурт или сметана - 2 ст. ложки

Морковь натрите на крупной терке. Яблоко нарежьте брусочками. Очищенный апельсин нарежьте кубиками. Все ингредиенты смешайте, добавьте корицу и мед. Заправьте йогуртом. По желанию в салат можно добавить орехи или изюм.

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