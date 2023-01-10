Топ-5 самых вкусных салатов с морковью: быстро, полезно и помогает похудеть

Морковь содержит множество полезных витаминов, минералов и микроэлементов. Ежедневное употребление моркови помогает снизить уровень холестерина и укрепляет иммунитет. Сырую морковь можно есть целиком, а лучше - использовать в салаты.
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Натрите сырую морковь на крупной терке. Отварные яйца можно натереть на терке или нарезать мелкими кубиками. Добавьте измельченный чеснок и зелень. Все перемешайте, заправьте йогуртом или сметаной. Добавьте щепотку соли.
Капусту мелко нашинкуйте, посолите и разомните. Морковь натрите на мелкой терке. Мелко нарежьте зеленый лук или используйте обычный репчатый. Смешайте все ингредиенты, добавьте немного молотого перца и заправьте растительным маслом.
Салаты из моркови питательны и полезны (фото: pixabay.com)
Изюм залейте кипятком на 10-15 минут, чтобы он распарился. Морковь натрите на мелкой терке. Сделайте заправку: смешайте мед, сок лимона, щепотку корицы и йогурт. С изюма слейте воду и смешайте его с морковью. Заправьте соусом. Поставьте перед подачей на стол на 15-20 минут в холодильник.
С яблок снимите кожуру и натрите на терке. Также натрите на терке яйца, морковь и сыр. Чеснок измельчите. Лук нарежьте мелко и ошпарьте кипятком, а потом опустите в ледяную воду на пару минут, дайте стечь воде - это уберет горечь.
Салат выкладывайте на тарелке или в форму слоями: 1 - лук, 2 - яблоко, 3 - яйца, 4 - морковь+чеснок, 5 - сыр. Слои можно повторить. Заправить можно йогуртом или кефиром. Готовый салат поставьте на час в холодильник.
Морковь натрите на крупной терке. Яблоко нарежьте брусочками. Очищенный апельсин нарежьте кубиками. Все ингредиенты смешайте, добавьте корицу и мед. Заправьте йогуртом. По желанию в салат можно добавить орехи или изюм.
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