Топ-5 мифов, которые мешают тебе накачать красивые ягодицы

Миф №1. Чтобы накачать ягодицы обязательно нужно глубоко приседать

Глубокие приседания – это сложное упражнение, предусматривающее динамическое взаимодействие между суставами нижней части тела, включая голеностопный, коленный и тазобедренный суставы.

Такие приседания имеют некоторые преимущества: когда вы опускаете ягодицы ниже, то увеличиваете диапазон движений – это привлекает больше мышечных волокон. Некоторые тренеры могут говорить вам, что большая ягодичная мышца активируется больше, когда вы приседаете глубже.

На самом деле исследование, проведенное в 2017 году на основе измерений электромиографии, не выявило разницы в активации ягодичных мышц во время эксцентрической фазы движения между глубокими, стандартными и частичными приседаниями.

Чтобы выполнять глубокие приседания, нужно иметь здоровые колени и тазовое дно, также необходима хорошая растяжка, чтобы выполнять упражнение технически правильно.

Миф №2. Если пить протеин, результат будет лучше

Протеин часто ассоциируется с сильными и мускулистыми спортсменами. Существует распространенный миф о том, что потребление большого количества белка автоматически добавит вам мышцы.

Но, к сожалению, нарастить мышцы не так-то просто. Только регулярные силовые тренировки и полноценное правильное питание помогут развить ваши ягодицы.

Хотя белок является одним из ключевых элементов в поддержании, росте и восстановлении мышечной ткани, однако потребление вдвое большего количества протеина, чем вам нужно, не приведет к увеличению мышц в два раза.

Миф №3. Нужно постоянно увеличивать рабочий вес

Дополнительный вес может увеличить интенсивность упражнения и вывести вас за пределы плато, но техника выполнения всегда была важнее. Вы не сможете постоянно увеличивать рабочий вес, в какой-то момент вы добьетесь своего максимума, но от этого может страдать техническая часть.

Подобно тому, как человек может улучшить любое движение благодаря регулярным занятиям, то же касается тренировок с отягощениями. Отрабатывайте движения с хорошей техникой, используя легкий вес. Тогда по мере того, как вы переходите ко все большему и большему весу, вы, скорее всего, продолжите использовать хорошую технику. Это поможет вам получить максимальную отдачу от тренировки, а также снизит риск травм.

Миф №4. Необходимо тренировать ягодицы каждый день

Промежуточные дни восстановления не менее важны для ваших мышц. Нужно дать ягодицам восстановиться и адаптироваться к раздражителю. Если вы перестараетесь, вы получите обратный эффект – ваши мышцы не смогут восстановиться, а отсутствие восстановления – это отсутствие результата. Вы будете иметь более заметные результаты, давая своему организму достаточное количество отдыха.

Миф №5. Недостаточно только приседаний, чтобы накачать ягодицы

Приседания прекрасно подходят для ваших бедер, голеней, а также помогают развить ягодичные мышцы и подколенные сухожилия.

Основное, чему вам необходимо научиться – это правильной технике, чтобы избежать травм и увидеть первый результат, также такое упражнение может помочь развить опорные мышцы вокруг коленного сустава. Выполнение неглубокого приседания в чистой форме более эффективно и безопасно, чем выполнение глубокого приседания, которое вы не можете контролировать.