Топ-5 лекарств, которые могут спасти ваш отдых: всегда берите их с собой!

Какие лекарства взять в отпуск

По словам эксперта, если вы направляетесь в место с более жарким и влажным климатом, чем вы привыкли, Эшли советует взять с собой электролиты, независимо от марки. Они имеют решающее значение для поддержания баланса жидкости и обеспечения надлежащего функционирования мышц и нервов.

Поскольку мы теряем электролиты через пот, важно пополнять потерянный натрий, особенно если вы обильно потеете.

Кроме того, он рекомендуется взять с собой антигистаминный препарат, который подходит вашему организму. Он подойдет при укусах насекомых, но также и при реакции на пищу или солнце.

Путешественникам, которые не привыкли к местной кухне, фармацевт советует запастись Имодиумом - "незаменимым безрецептурным препаратом, который может быстро остановить диарею и любые неприятные последствия".

Готовясь к путешествиям с сомнительным качеством пищи и воды, Эшли предлагает начать принимать пробиотики за несколько недель, поскольку они восстанавливают естественный баланс кишечника и бактерий.

Также стоит взять с собой средства для обезболивания, например, такие как парацетамол, панадол, нурофен или ибупрофен, как необходимые для любого путешествия.

Важно проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо лекарства, поскольку то, что подходит другим, может не подойти вам.

Как хранить лекарства во время путешествия

Храните в ручной клади

Всегда держи самые важные лекарства (особенно рецептурные и жизненно необходимые) в ручной клади, а не в багаже. В случае потери багажа или задержки рейса - лекарства будут при вас.

Соблюдай температурный режим

Проверь на упаковке или в инструкции, при какой температуре нужно хранить препарат. Обычные лекарства - при температуре до +25 °C.

Лекарства, требующие холодильника (инсулин, некоторые гормональные препараты и т.д.) - +2...+8 °C. Для них используйте:

холодильные термосумки

гелевые охладители (лед в пакетах)

мини-холодильники для путешествий

Избегайте прямых солнечных лучей

Не оставляй лекарства в машине, на пляже или возле окна - перегрев снижает эффективность.

Защищайте от влаги

Храните таблетки в оригинальной упаковке (особенно блистеры), не перекладывай в зип-пакеты без необходимости. Не держи лекарства в ванной комнате или в местах с повышенной влажностью.