Топ-5 лекарств, которые могут спасти ваш отдых: всегда берите их с собой!
Отпуск - время для отдыха, а не для борьбы с внезапными недугами. Чтобы неприятности не испортили долгожданную поездку, стоит заранее позаботиться об аптечке. Существует список обязательных препаратов, которые следует взять с собой в отпуск.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу ирландского фармацевта Эшли О'Дубхаина.
Какие лекарства взять в отпуск
По словам эксперта, если вы направляетесь в место с более жарким и влажным климатом, чем вы привыкли, Эшли советует взять с собой электролиты, независимо от марки. Они имеют решающее значение для поддержания баланса жидкости и обеспечения надлежащего функционирования мышц и нервов.
Поскольку мы теряем электролиты через пот, важно пополнять потерянный натрий, особенно если вы обильно потеете.
Кроме того, он рекомендуется взять с собой антигистаминный препарат, который подходит вашему организму. Он подойдет при укусах насекомых, но также и при реакции на пищу или солнце.
Путешественникам, которые не привыкли к местной кухне, фармацевт советует запастись Имодиумом - "незаменимым безрецептурным препаратом, который может быстро остановить диарею и любые неприятные последствия".
Готовясь к путешествиям с сомнительным качеством пищи и воды, Эшли предлагает начать принимать пробиотики за несколько недель, поскольку они восстанавливают естественный баланс кишечника и бактерий.
Также стоит взять с собой средства для обезболивания, например, такие как парацетамол, панадол, нурофен или ибупрофен, как необходимые для любого путешествия.
Важно проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо лекарства, поскольку то, что подходит другим, может не подойти вам.
Как хранить лекарства во время путешествия
Храните в ручной клади
Всегда держи самые важные лекарства (особенно рецептурные и жизненно необходимые) в ручной клади, а не в багаже. В случае потери багажа или задержки рейса - лекарства будут при вас.
Соблюдай температурный режим
Проверь на упаковке или в инструкции, при какой температуре нужно хранить препарат. Обычные лекарства - при температуре до +25 °C.
Лекарства, требующие холодильника (инсулин, некоторые гормональные препараты и т.д.) - +2...+8 °C. Для них используйте:
- холодильные термосумки
- гелевые охладители (лед в пакетах)
- мини-холодильники для путешествий
Избегайте прямых солнечных лучей
Не оставляй лекарства в машине, на пляже или возле окна - перегрев снижает эффективность.
Защищайте от влаги
Храните таблетки в оригинальной упаковке (особенно блистеры), не перекладывай в зип-пакеты без необходимости. Не держи лекарства в ванной комнате или в местах с повышенной влажностью.
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