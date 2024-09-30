Топ-5 каш, которые продолжают молодость: советы диетологов

Топ-5 каш для молодости

Амарант

На первом городе стоит амарант. В нем очень много белка. Как известно, белок состоит из аминокислот. Поэтому тарелка амарантовой каши будет способствовать синтезу белка в организме, нормальной работе печени, усиливает ее способность очищать организм от токсичных веществ.

Эта каша необходима также для иммунной системы, образования иммунных клеток, антител и других важных молекул, усиливает способность организма противостоять вирусным инфекциям (за счет аминокислоты лизина). Также она полезна для работы сердца, повышения фертильности при депрессии (аспарагиновая кислота). Эта крупа увеличивает выносливость организма (аминокислота аланин).

Каша из амаранта очень полезна (Скриншот)

В амаранте много разной клетчатки - от растворимой до нерастворимой, поэтому она является хорошей пищей для кишечных бактерий и связывает вредные продукты обмена веществ и не дает им возможности попасть в кровь. Кстати, в нем много калия и кальция, поэтому она способствует "подсушиванию" тела, выведению излишней жидкости из организма.

Жемчужная каша

В основе перловой крупы - ячмень. Эти зерна содержат, кроме клетчатки, большое количество белка - около 15% в 100 г. В них также велик ассортимент минералов и витаминов - калий, кальций, железо, фосфор, медь, цинк, селен, витамины группы В, РР и Е.⁣ ⁣

Перловку еще называют "кашей красоты", так как содержит аминокислоту лизин - вещество, необходимое для выработки коллагена. Именно лизин делает кожу упругой, предотвращает появление морщин. А витамины В и Е в перловке помогают сохранить здоровыми ногти, волосы и кожу.

Перловку называют кашей молодости (фото: wikipedia.org)

Несмотря на полезные свойства, перловку можно есть не всем. Она содержит глютен, поэтому ее нельзя употреблять при целиакии. Жемчужная крупа может вызвать чрезмерное газообразование, об этом следует помнить, если вы страдаете расстройством желудочно-кишечного тракта.

Пшенная каша

Врачи рекомендуют включать пшенную кашу в рацион, особенно для женщин и людей, проживающих в экологически неблагоприятных районах. Пшено способствует борьбе с признаками старения и помогает выводить из организма токсины и тяжелые металлы.

Если после новогодних праздников вам трудно вернуться к рабочему ритму, обратите внимание на пшенную кашу. Это недорогая крупа, которую легко обнаружить в любом магазине, но она является настоящим источником полезных веществ. Одно из важных свойств пшена состоит в том, что оно выводит из организма остатки лекарства, шлаки, токсины и тяжелые металлы. Особенно полезно пшено для жителей крупных городов и регионов с загрязненной экологией. Врачи настаивают на том, что такая крупа должна быть частью их ежедневного рациона.

Пшенная каша борется с признаками старения (Скриншот)

Пшено хорошо усваивается организмом и рекомендуется при заболеваниях сердца, печени, пищеварительной системы и диабете. Оно помогает профилактировать дисбактериоз и восстанавливать здоровую микрофлору желудочно-кишечного тракта. Пшенная каша снижает уровень холестерина и уменьшает риск атеросклероза, очищая сосуды. Она богата незаменимыми аминокислотами, витаминами В1, В2, В5, РР, а также содержит магний, калий, железо, марганец, медь, фтор и фосфор. Кроме того, пшено является богатым источником кремния, важного элемента для здоровья костей вместе с кальцием.

Пшеничная каша

Наши предки верили, что пшеничная каша укрепит здоровье на долгие годы вперед. Теперь ученые точно знают, что в нем содержится большое количество микроэлементов. Среди них есть витамины групп В, А, Е и F. Также она снабжает организм калием, кальцием, магнием, цинком, молибденом и фосфором. Не обойдется и без клетчатки, которая улучшит работу пищеварительной системы.

Пшеничная каша очень полезна для организма (Скриншот)

Гречневая каша

Гречка имеет низкий гликемический индекс и содействует понижению сахара в крови. Особенно хорошо справится с этой задачей зелёная гречка. К тому же эту кашу следует есть для профилактики диабета. Цинк, витамины А и В способствуют росту волос и блеска. Кальций улучшает состояние зубов, костей и ногтей. Рутин обеспечивает естественную солнцезащиту, а марганец улучшит циркуляцию крови.