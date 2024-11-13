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Топ-5 фильмов и сериалов с Джоном Красински - самым сексуальным мужчиной 2024 года

Среда 13 ноября 2024 22:24
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Топ-5 фильмов и сериалов с Джоном Красински - самым сексуальным мужчиной 2024 года Джон Красински (фото: кадр из сериала "Офис")
Автор: Катерина Собкова

Джон Красински признан самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии популярного журнала People. Он известен широкой общественности по роли Джима Гелперта в культовом сериале "Офис", однако давно перерос рамки ситкома и стал одним из самых талантливых актеров современности. Он попробовал себя в разных жанрах - от романтических комедий до триллеров, и каждый раз поражал своей многогранностью.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам посмотреть в ближайшее время 5 крутых фильмов и сериалов с участием Красински.

"Тихое место"

В этом фильме Джон выступил не только как актер, но и как режиссер и сценарист. Научно-фантастический фильм ужасов о постапокалиптическом мире, где люди вынуждены жить в тишине, чтобы не привлечь монстров, стал настоящим хитом. Красински создал атмосферу напряжения и тревоги, а его игра достойна похвалы.

Топ-5 фильмов и сериалов с Джоном Красински - самым сексуальным мужчиной 2024 года

Кадр из фильма "Тихое место"

"Джек Райан"

Этот сериал от Amazon Prime Video рассказывает о приключениях молодого аналитика ЦРУ Джека Райана. Красински воплотил образ этого персонажа с достоинством, продемонстрировав свои драматические способности. Сериал получил положительные отзывы критиков и зрителей.

Топ-5 фильмов и сериалов с Джоном Красински - самым сексуальным мужчиной 2024 года

Кадр из сериала "Джек Райан"

"13 часов: Тайные воины Бенгази"

В этом фильме муж Эмили Блант сыграл одного из американских солдат, участвовавших в спасательной операции в Бенгази. Эта драматическая лента рассказывает о реальных событиях и позволяет зрителям погрузиться в атмосферу боевых действий.

Топ-5 фильмов и сериалов с Джоном Красински - самым сексуальным мужчиной 2024 года

Кадр из фильма "13 часов: Тайные воины Бенгази"

"Лицензия на свадьбу"

Эта романтическая комедия рассказывает о готовящейся к свадьбе паре. Красински сыграл одного из главных героев и закрепил за собой славу одного из самых талантливых комедийных актеров современности.

Топ-5 фильмов и сериалов с Джоном Красински - самым сексуальным мужчиной 2024 года

Кадр из фильма "Лицензия на свадьбу"

"Офис"

Несомненно, именно эта роль принесла Джону мировую славу. Его образ добродушного и немного застенчивого Джима Гелперта покорил сердца миллионов зрителей. Роль Джима стала визитной карточкой актера.

Топ-5 фильмов и сериалов с Джоном Красински - самым сексуальным мужчиной 2024 года

Кадр из сериала "Офис"

Добавим, что звание самого сексуального мужчины года стало настоящим подарком не только для актера, но и для его фанатов, уже давно отмечающих привлекательность и харизму Красински. Сам голливудский красавец с польскими корнями признается, что удивлен такому титулу, но в то же время благодарен за отличие.

Кроме актерской деятельности, Джон активно занимается режиссурой и продюсированием, а также является активным участником различных благотворительных проектов.

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