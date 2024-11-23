Топ-5 актеров, которым нравится сниматься обнаженными на экране

Кино часто требует от актеров смелости и готовности выходить за пределы комфорта. Некоторые сцены, особенно интимные или откровенные, становятся настоящим испытанием. Однако есть актеры, такие как Холли Берри или Эмилия Кларк, которые не только соглашаются на такие роли, но и наслаждаются этим процессом, считая, что обнаженные сцены добавляют глубины персонажам и усиливают эмоциональность истории.

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Холли Берри

Джоэл Сильвер, продюсер известных хитов, таких как "Смертельное оружие" и "Матрица», часто сочетал насыщенный экшн с присутствием женской наготы в своих лентах. Это сделало его фигурой довольно противоречивой, но он продолжил этот подход в фильме 2001 года "Пароль "Рыба-меч“. Именно Сильвер убедил Холли Берри сняться в этой ленте, включая ее первую в Голливуде топлес-сцену.

Для звезды этот опыт стал вызовом, но не вызвал значительного дискомфорта. Хотя сначала она чувствовала волнение, актриса всегда имела интерес к таким сценам, однако раньше ей не хватало уверенности.

"В течение длительного времени я боялась соглашаться на обнаженные сцены. Однако успех проекта о Дороти Дендридж и критическое признание, которое я получила, дали мне ощущение, что теперь я больше не должна ничего доказывать", - призналась она в интервью Entertainment Weekly.

Холли Берри (фото: Кинориум)

Эмилия Кларк

Эмилия Кларк не всегда имела положительный опыт съемок в откровенных сценах. В первых сезонах "Игры престолов", когда ее героиня Дейенерис Таргариен участвовала в нескольких интимных сценах, актриса была еще новичком и признается, что испытывала страх из-за своей неопытности.

Однако к шестому сезону сериала и Кларк, и ее персонаж достигли уверенности и силы. Для эпизода 4 "Книга Незнакомца", где Дейенерис выходит из пламени огненной хижины дотраки, актриса решила не использовать дублершу. Она настаивала на том, чтобы именно она появилась в этой знаковой сцене, которая подчеркивала силу ее героини.

"Хочу напомнить, что последний раз я снимала одежду в третьем сезоне. С тех пор прошло много времени. Но это полностью я - уверенная, сильная и гордая. Я очень счастлива, что согласилась на эту сцену. Это не дублерша, это все я!", - поделилась она в интервью Entertainment Weekly.

Эмилия Кларк​ (фото: Кинориум)

Эштон Кутчер

Эштон Кутчер - актер, получивший известность благодаря ролям в таких проектах, как "Шоу 70-х", "Чувак, где моя тачка?", "Двое с половиной мужчин" и "Больше чем секс". В последнем фильме он сыграл вместе с Натали Портман двух друзей, которые решают иметь исключительно физические отношения без романтических обязательств. Как можно догадаться, лента включает немало откровенных сцен, изображающих близкие моменты между героями.

Для Кутчера это не стало проблемой. В разговоре с Belfast Telegraph актер признался, что получил удовольствие от съемок таких сцен. Следуя философии, что все люди приходят в этот мир обнаженными, Кутчер не переживал о своем виде перед камерой, даже когда полотенце для сохранения скромности оказалось меньше, чем ожидалось.

"Мне это нравится, я не имею ничего против обнаженности - ведь все мы рождаемся такими, и это часть нашей природы. Вы являетесь такими, какие вы есть", - поделился он.

Эштон Кутчер​ (фото: Кинориум)

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс всегда отличалась осторожностью в выборе ролей, которые требовали обнаженности. Несмотря на ее огромный успех в таких проектах, как серии "Люди Икс" и "Голодные игры", актриса преимущественно избегала сцен, предполагающих раздевание. Однако в 2023 году она сделала исключение, снявшись в комедии "Без обид", которая привлекла внимание зрителей.

Одной из самых обсуждаемых сцен стала та, где герои Лоуренс и Эндрю Барта Фельдмана купаются обнаженными на пляже. Когда группа подростков похищает их одежду, Мэдди, персонаж Лоуренс, выбегает из воды, чтобы вернуть свою. Актриса призналась, что съемки этой необычной сцены были чрезвычайно веселыми.

В интервью USA Today она рассказала: "Это было настоящим взрывом". Кроме этого, Лоуренс отметила, что съемочный процесс стал для нее еще и своеобразной тренировкой.

"Это была самая интенсивная физическая активность, которую я делала за долгое время", - поделилась она.

Дженнифер Лоуренс (фото: Кинориум)

Бен Аффлек

Бен Аффлек может похвастаться карьерой, которая вызывает восхищение у многих актеров. Он сыграл культового Бэтмена, был соавтором сценария к отмеченному наградами "Доброму Уиллу Хантингу" и снял высоко оцененный фильм "Арго". Однако актер редко демонстрировал свое тело на экране, предпочитая оставаться более сдержанным в этом вопросе.

Несмотря на это, во время своего выступления в "The Daily Show" режиссер "Арго" признался, что планировал оставить одну определенную сцену в фильме, но под давлением других актеров и съемочной группы вынужден был ее сократить. В этой сцене его персонаж был изображен обнаженным в душе.

Тем не менее Аффлек осуществил задуманное через несколько лет в мистическом триллере "Затерянная" (2014). В разговоре с MTV News он отметил, что в этом фильме таки появился обнаженным, хотя и в коротком кадре.

Бен Аффлек​​ (фото: Кинориум)