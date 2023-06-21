Топ-3 самых вредных перекусов, из-за которых вам не удается похудеть

Что нужно знать о перекусах

"Человеку достаточно 3 приема пищи в день и не нужны перекусы. Чем чаще мы едим, тем чаще наш организм отвечает подъемом инсулина, который всегда производится при приеме любой пищи", - отмечают эксперты.

Если вы все же решили сделать перекус, помните, что это легкий прием пищи, и интервал между приемами пищи должен быть минимум 3 ч, чтобы инсулин мог вернуться за это время в норму.

Кто может делать перекусы:

профессиональные спортсмены

люди, у которых высокая физическая активность

беременные и женщины на ГВ

те, кто на индивидуальной диете из-за разных болезней

Идеальные перекусы не должны давать резкого скачка инсулина. Они должны содержать жиры и сложные углеводы. Хорошими вариантами являются:

орехи (не более 30 г)

сухофрукты (не более 50 г)

некоторые фрукты (киви, зеленые яблоки, грейпфрут, манго, то есть плоды с низким гликемическим индексом)

овощные салаты/овощи

хлебцы

йогурт белый

хумус

Какие перекусы являются самыми вредными

Сладости - такие перекусы вмешиваются в работу гормонов и вызывают выброс инсулина, кортизола, дофамина и серотонина. Высокий подъем этих гормонов сменяется резким падением, сопровождающимся нервозностью, раздражительностью и усталостью. После такого перекуса у вас возникнет еще больший аппетит. Вместо сладостей лучше съесть орехи.

Фастфуды и полуфабрикаты - в таких продуктах есть много соли, трансжиров и пищевых добавок. Вместо такой пищи лучше сделайте бутерброд из цельнозернового хлеба, запеченного мяса и свежих овощей.

Бананы - в этом фрукте есть много сахара. Съев такой перекус вы получите резкий скачок сахара в крови и вскоре снова почувствуете голод.

Сам по себе банан полезен, но для перекуса лучше брать овощные салаты или фрукты с низким гликемическим индексом.