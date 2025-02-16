Тоня Матвиенко пережила сексуальные домогательства: "Он был значительно старше"

Певица Тоня Матвиенко впервые рассказала, что ей пришлось пережить сексуальные домогательства. Тогда она сумела себя спасти, ведь напугала обидчика.

Дочь Нины Матвиенко пережила домогательства

По словам Тони, это произошло тогда, когда ей было 19 лет. Она и ее старшая дочь Ульяна оказались в больнице. Ребенок Матвиенко заболел, а из-за того, что она была очень маленькой, ее положили вместе с мамой.

"И в этом медицинском учреждении меня домогался один из врачей. В ход шло все - манипуляции, запугивание. Он был значительно старше, а мне тогда едва исполнилось 19 лет. Я была очень молодой и никому не решалась об этом рассказать", - вспомнила Тоня.

Впрочем, певице удалось себя защитить. Тоня все же дала обидчику отпор.



Дочь Нины Матвиенко рассказала о домогательствах (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Однажды очень сильно испугалась и сказала, что я дочь Нины Матвиенко. И это сработало. Он выпалил: "Я пошутил!". Знаете, мне кажется, что едва ли не у каждой женщины есть какая-то такая история", - отметила артистка.

По словам Тони, в творческой сфере подобных историй у нее не было. По ее мнению, ей удалось этого избежать, ведь все знали, кто ее мама.

"А в творческом кругу со мной никогда подобного не случалось. Думаю, что боялись, что я дочь Нины Матвиенко. Меня до сих пор мужчины боятся", - пояснила певица.