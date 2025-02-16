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Тоня Матвиенко пережила сексуальные домогательства: "Он был значительно старше"

Воскресенье 16 февраля 2025 09:58
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Тоня Матвиенко пережила сексуальные домогательства: "Он был значительно старше" Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тоня Матвиенко впервые рассказала, что ей пришлось пережить сексуальные домогательства. Тогда она сумела себя спасти, ведь напугала обидчика.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Матвиенко рассказала в интервью OBOZ.UA.

Дочь Нины Матвиенко пережила домогательства

По словам Тони, это произошло тогда, когда ей было 19 лет. Она и ее старшая дочь Ульяна оказались в больнице. Ребенок Матвиенко заболел, а из-за того, что она была очень маленькой, ее положили вместе с мамой.

"И в этом медицинском учреждении меня домогался один из врачей. В ход шло все - манипуляции, запугивание. Он был значительно старше, а мне тогда едва исполнилось 19 лет. Я была очень молодой и никому не решалась об этом рассказать", - вспомнила Тоня.

Впрочем, певице удалось себя защитить. Тоня все же дала обидчику отпор.
Тоня Матвієнко показала фото молодшої доньки Ніни (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Дочь Нины Матвиенко рассказала о домогательствах (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Однажды очень сильно испугалась и сказала, что я дочь Нины Матвиенко. И это сработало. Он выпалил: "Я пошутил!". Знаете, мне кажется, что едва ли не у каждой женщины есть какая-то такая история", - отметила артистка.

По словам Тони, в творческой сфере подобных историй у нее не было. По ее мнению, ей удалось этого избежать, ведь все знали, кто ее мама.

"А в творческом кругу со мной никогда подобного не случалось. Думаю, что боялись, что я дочь Нины Матвиенко. Меня до сих пор мужчины боятся", - пояснила певица.

К слову, ранее Матвиенко показала редкое фото младшей дочери.

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