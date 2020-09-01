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Натовпом на одного: жителі Умані жорстоко побили хасида прямо в супермаркеті

Умань, Вівторок 01 вересня 2020 16:58
Натовпом на одного: жителі Умані жорстоко побили хасида прямо в супермаркеті
В Умані хасида побили прямо в супермаркеті (Фото: УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

Група молодих людей напала на хасида у супермаркеті і розбила йому ніс

В Умані компанія підлітків напала на хасида і побила його. Інцидент стався близько півночі в одному з супермаркетів міста.

В ніч на 1 вересня на гарячу лінію "102" зателефонували та повідомили, що в одному з супермаркетів АТБ підлітки напали на хасида і розбили ніс. Однак поліція не змогла завести кримінальну справу, оскільки потерпілий категорично відмовився писати заяву. Про нього відомо, що він громадянин Ізраїлю й у нього є дозвіл на проживання на території України.

"Про факт ми знаємо, група була на місці, поліція там працювала. Зараз там додатково перебуває начальник управління превентивної діяльності, який прибув до Умані з робочим візитом. Додатково з'ясовують всі обставини та деталі", - розповіли в поліції Черкаської області.

Як повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України, інцидент стався біля супермаркету АТБ по вулиці Тищика. Група хасидів прийшла в магазин, щоб купити продукти, але у них виник конфлікт з місцевими молодими людьми. Четверо невідомих напали на одного з хасидів, коли його друзі відійшли. Йому розбили ніс до крові.

Варто відзначити, що це не перший напад в Умані на хасидів. 28 серпня поліція приїхала на виклик у район паломництва, де знаходиться могила цадика Нахмана.

Місцеві жителі відмовилися пропускати хасидів на історичне місце. Біля синагоги на вулиці Лисенка зібралася велика юрба місцевих жителів. Вони викликали поліцію і вимагали заборонити прочанам переміщатися по місту.

Поліції довелося стримувати місцевих жителів, які були обурені тим, що хасиди не дотримуються карантинних обмежень і поводять себе по-хамськи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тисячі хасидів застрягли в аеропортах України.

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