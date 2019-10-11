Знову штовхалася: помічниця Зеленського потрапила в новий скандал (відео)

Прес-секретар Зеленського знову відзначилася своєю поведінкою на прес-конференції президента
Пресс-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель потрапила у черговий скандал. На цей раз до неї підійшла журналістка, щоб поставити питання президенту, але помічниця голови держави взяла її під лікоть і повела в бік. Про це повідомила сама учасниця цієї історії Юлія Забєліна на своїй Facebook-сторінці.
Інцидент стався на прес-конференції Володимира Зеленського, яка проходила на Kyiv Food Market.
"Загалом, прес-секретаря Зеленського Юлію Мендель попередні історії нічому не навчили.. Вчора я мала можливість познайомитися з нею ближче )) Вважала і вважаю, що прес-секретар президента повинен вести себе шанобливо по відношенню до журналістів. Про що я їй вчора і сказала", - написала Забєліна.
Відео: Юлія Мендель знову потрапила в скандал (facebook.com/yulia.zabelina.9)
В коментарях українці відзначили, що журналіст тепер відчула "тактильний контакт" з Юлією Мендель.