Ці токсичні предмети є в кожному будинку: користуватися потрібно з великою обережністю

Парфуми

У маленькій баночці улюбленого аромату можуть бути бензальдегід, камфора, етилацетат, бензил ацетат, ліналол, ацетон і метиленхлорид.

При інтенсивному і тривалому вдиханні ці засоби можуть викликати запаморочення, нудоту, сонливість, подразнення слизової, горла, ураження нирок і головні болі.

Пластикові контейнери

Багато пластикових контейнерів виробляють з додаванням хімічних речовин, фталатів. Ці речовини можуть надавати несприятливий вплив на ендокринну систему, репродуктивність і нервову систему людини.

Пластик з часом починає розпадатися і це може привести до викиду хімічних речовин у вашу їжу. Регулярно міняйте контейнери та при покупці уважно вивчайте їх склад.

Пластикові пляшки

Не використовуйте пластикові пляшки багато разів поспіль. У цьому пластику можуть бути токсичні хімікати, які будуть проникати в вашу рідину. Наливайте воду в склянку і ніколи не пийте з пляшки.

Штора для душу

Для пом'якшення пластика у виробництві часто використовують фталати. У шторах для душу вони бувають дуже часто. Ці фталати погано впливають на функцію і роботу мозку.

Матрац

У матрацах часто зустрічається потенційно небезпечне з'єднання, яке називається ПБДЕ. Ці хімічні речовини впливають на мозок, репродуктивну систему, знижують якість сперми та викликають проблеми з щитовидною залозою.

Чистячі засоби

Вся побутова хімія містить хімічні речовини, і небезпечні токсини можуть міститися навіть в баночках з написом "Еко". Краща альтернатива - мильний порошок, лимони, харчова сода, вода.

Перевіряйте, що входить до складу ваших чистячих засобів перед покупкою і, якщо там є фталати - пошукайте щось більш безпечне.

Освіжувачі повітря

Як і чистячі засоби, освіжувачі допомагають зберегти в будинку порядок і затишок. Але на жаль, ці засоби також небезпечні. При надмірному забрудненні й в непровітрюваному приміщенні освіжувачі виділяють токсичні рівні забруднюючих речовин.

Антиперспіранти

На жаль, ці корисні балончики для усунення поту, можуть бути небезпечні. Багато компаній додають до складу алюміній, і при розпиленні дезодоранти приносять шкоду здоров'ю. Деякі дослідження показали, що алюміній може підвищити ризик розвитку раку.

Кондиціонери для білизни

У кондиціонери входять солі амонію і після прання одяг покривається тонким шаром потенційно токсичних хімікатів. Вони можуть викликати подразнення шкіри, проблеми з диханням і головні болі.

Телевізійні та Ігрові приставки

У шнурах живлення і кабелях контролерів ігрових консолей, а також у друкованих платах та корпусах можуть міститися фталати та антипірени, які можуть негативно впливати на головний мозок.