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Токсичные родители: психолог рассказала, как найти путь к диалогу

Как найти общий язык с токсичными родителями (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Понимание и разрешение отношений с токсичными родителями может оказаться важным этапом для личного роста и эмоционального благополучия. Этот процесс может быть сложным, но некоторые способы могут помочь этому пути.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Самосознание

Эксперт советует начать с анализа своих собственных чувств и реакций. Понимание ваших эмоций и того, как они связаны с отношениями с родителями, является важным этапом.

Установление границ

Важно сформулировать для себя четкие границы. Не бойтесь указывать, какие вам вещи приводят к дискомфорту или стрессу. Важно признать, что вы имеете право на свое личное пространство и собственные границы.

Эффективное общение

Выражайте свои чувства и мысли честно, но не агрессивно. Попытайтесь избегать обвинений и сосредоточьтесь на собственных чувствах и потребностях.

Поиск компромиссов

Рассмотрите возможность нахождения компромиссов и совместных решений. Это может помочь создать более положительный подход к отношениям.

Поддержка специалистов

Если вам сложно самостоятельно разрешить конфликт, обратитесь за помощью к психологу или терапевту. Они могут предоставить объективную перспективу и стратегию решения проблем.

Самозащита

Психолог говорит, что нужно помнить, что у вашего благополучия высокий приоритет. Если отношения оставляют вас эмоционально истощенными или поврежденными, позвольте себе расстояние для собственной самозащиты.

Развивайте собственную самостоятельность

Следует развивать свою личность и независимость. Отметьте свои достижения и верьте в свои силы.

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