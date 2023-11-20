Токсичная пещера возле Черного моря "пряталась" от людей 5,5 млн лет: фото уникальной находки

Основные сведения

Пещера Мовиле (с румынского Peştera Movile) расположена в Румынии - в уезде Констанца недалеко от города Мангалия - в нескольких километрах от побережья Черного моря.

Скриншот (google.com/maps)

Открыл ее в 1986 году румынский спелеолог и естествоиспытатель Кристиан Ласку в результате выполнения геологических исследований накануне строительства электростанции.

На глубине около 18 метров рабочие наткнулись на закрытую пещерную систему со своеобразными характеристиками.

Исследование Мовиле началось в 1990 году.

Впоследствии стало известно, что эта пещера - одна из трех в мире, образовавшихся в результате воздействия серной кислоты на горную породу. Протяженность исследованной части - около 300 метров.

Так "неофициальный вход" в пещеру выглядит снаружи (скриншот: YouTube/Bright Side)

По мнению ученых, эта пещера была полностью отрезана от внешнего мира на протяжении около 5,5 млн лет. Поэтому в ней сформировалась собственная уникальная экосистема с внутренними (подземными) водами.

Присутствие в пещере человека серьезно угрожает существованию этой экосистемы, поэтому доступ к ней разрешен только в исследовательских целях с разрешения специальных служб.

Уникальность экосистемы

Ученые определили, что грунтовые воды пещеры богаты сероводородом и углекислым газом. В то же время содержание кислорода - очень низкое.

Воздух в пещере также сильно отличается от наружной атмосферы. Уровень кислорода там втрое меньше, чем на открытом воздухе. В нем примерно в сто раз больше углекислого газа, присутствует метан.

И воздух, и вода пещеры содержат высокую концентрацию сероводорода и аммиака.

Процесс исследования Мовиле - специфический и непростой. Чтобы добраться до пещеры, нужно прежде всего спуститься "вглубь земли" по 20-метровой веревке.

Первый "шаг" для исследователей (скриншот: YouTube/Bright Side)

Затем нужно ползти по тесным проходам и плыть по подводным каналам, ведь почти вся пещера затоплена.

В то же время вода там теплая благодаря термальным источникам. Ее температура - около 21 градуса по Цельсию.

Путь к неизведанному - непрост (скриншот: YouTube/Bright Side)

Кроме того, ученые могут находиться в пещере только в течение 5-6 часов из-за высокой влажности и концентрации сероводорода и аммиака.

Таинственные жители

В результате обособленного от внешнего мира существования на протяжении миллионов лет жизнь в Мовиле полностью базируется не на фотосинтезе, а на хемосинтезе.

Речь идет о процессе синтеза органических веществ из углекислого газа за счет энергии окисления аммиака, сероводорода и других веществ, осуществляемого микроорганизмами в процессе их жизнедеятельности.

Невероятные произведения природы (скриншот: YouTube/Bright Side)

В результате исследований в пещере были найдены около 50 видов животных (среди них - пиявки, пауки, скорпионы и насекомые). 34 из них являются эндемичными (местными).

Все они зависят от питательных веществ, получаемых в результате окисления газов (включая метан и серу) бактериями.

Стены гротов пещеры и поверхность воды покрывает "бактериальная пленка", которой питаются большие существа.

Автотрофные бактерии выполняют роль подземных "растений" (скриншот: YouTube/Bright Side)

Пробыв в полной темноте миллионы лет, большинство существ - слепые и практически бесцветные.

Подземные существа отличаются от всех остальных (скриншот: YouTube/Bright Side)

Крупнейшим существом в Мовиле оказалась 5-сантиметровая многоножка. Она является ядовитым хищником и получила название Cryptops speleorex - "король пещеры".

Эта многоножка вырастает до 52 мм в длину ( фото: ZooKeys)