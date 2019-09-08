Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

Світлана Лобода, яка продовжує підігрівати чутки про нібито зв'язок між нею та її продюсером Нателлою Крапівіною, викликала жорстку критику з боку своїх прихильників через поведінку на сцені.

Українська співачка виклала на своїй сторінці в Instagram частина виступу з концерти в Литві у Вільнюсі, де вона виступала 6 вересня.

На відео видно, як Лобода танцює на сцені. На артистці був надітий світлий блискучий костюм з довгими широкими рукавами. Крім того, співачка одягла ботфорти.

Лобода в черговий раз зганьбилася на своєму виступі (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Під цим відео деякі користувачі мережі зробили компліменти Лободі, але багато її дуже сильно розкритикували.

Жах якийсь, Лобода, це що таке?

Тихий жах;

Таке відчуття, що її струмом шандарахнуло;

Схоже тут навіть паралітики відпочивають... Просто жесть... як кажуть "можна б і гірше, та нікуди";

Співає добре, але танцює як калічна;

Це просто жах. Зовсім вже Лобода не та!!! Як ніби під коксом;

Одну гарну пісню заспівала "Твої очі"... і собі корону одягнула. До Пугачової не вистачить життя з такими судомами;

Лобода стає схожа на суміш Кіркорова і Пугачової, може ви їх таємний плід любові?

Такі танці, як ніби обряд екзорцизму;

Краще взагалі не танцювати так, як ніби тебе струмом б'є;

Набридли вже її кривляння. Вже не знає, чим здивувати.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Світлану Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співачка виставила нові фотографії в мережі, але їх розкритикували.