Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

Лобода хотіла вразити своїх шанувальників танцями на сцені, але не всі це зрозуміли
Світлана Лобода, яка продовжує підігрівати чутки про нібито зв'язок між нею та її продюсером Нателлою Крапівіною, викликала жорстку критику з боку своїх прихильників через поведінку на сцені.
Українська співачка виклала на своїй сторінці в Instagram частина виступу з концерти в Литві у Вільнюсі, де вона виступала 6 вересня.
На відео видно, як Лобода танцює на сцені. На артистці був надітий світлий блискучий костюм з довгими широкими рукавами. Крім того, співачка одягла ботфорти.
Лобода в черговий раз зганьбилася на своєму виступі (відео: instagram.com/lobodaofficial)
Під цим відео деякі користувачі мережі зробили компліменти Лободі, але багато її дуже сильно розкритикували.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Світлану Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці.
Раніше повідомлялося про те, що Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співачка виставила нові фотографії в мережі, але їх розкритикували.