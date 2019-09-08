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Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

STYLERЖиття    08.09.2019 - 09:22
Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)
Лобода в черговий раз зганьбилася на своєму виступі (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода хотіла вразити своїх шанувальників танцями на сцені, але не всі це зрозуміли

Світлана Лобода, яка продовжує підігрівати чутки про нібито зв'язок між нею та її продюсером Нателлою Крапівіною, викликала жорстку критику з боку своїх прихильників через поведінку на сцені.

Українська співачка виклала на своїй сторінці в Instagram частина виступу з концерти в Литві у Вільнюсі, де вона виступала 6 вересня.

На відео видно, як Лобода танцює на сцені. На артистці був надітий світлий блискучий костюм з довгими широкими рукавами. Крім того, співачка одягла ботфорти.

Лобода в черговий раз зганьбилася на своєму виступі (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Під цим відео деякі користувачі мережі зробили компліменти Лободі, але багато її дуже сильно розкритикували.

  • Жах якийсь, Лобода, це що таке?
  • Тихий жах;
  • Таке відчуття, що її струмом шандарахнуло;
  • Схоже тут навіть паралітики відпочивають... Просто жесть... як кажуть "можна б і гірше, та нікуди";
  • Співає добре, але танцює як калічна;
  • Це просто жах. Зовсім вже Лобода не та!!! Як ніби під коксом;
  • Одну гарну пісню заспівала "Твої очі"... і собі корону одягнула. До Пугачової не вистачить життя з такими судомами;
  • Лобода стає схожа на суміш Кіркорова і Пугачової, може ви їх таємний плід любові?
  • Такі танці, як ніби обряд екзорцизму;
  • Краще взагалі не танцювати так, як ніби тебе струмом б'є;
  • Набридли вже її кривляння. Вже не знає, чим здивувати.

Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

Струмом шандарахнуло: Лобода зганьбилася на сцені (відео)

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Світлану Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співачка виставила нові фотографії в мережі, але їх розкритикували.

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