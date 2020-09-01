Лукашенко заговорив про різанину в Білорусі: то, що було в Україні - квіточки

Олександр Лукашенко (фото: flickr.com)

Лукашенко побоюється різанини після приходу до влади альтернативних сил

Олександр Лукашенко заявив білоруським журналістам, що його турбує не влада, а те, що коли прийде опозиція, то країну поріжуть на шматки. При цьому він хоче захистити те, що створювалося всі ці роки.

Президент Білорусі також підкреслив, що мільйони людей в країні його підтримують, і він переживає, що після приходу до влади альтернативних сил, прихильників Лукашенка почнуть різати на шматки. Про це повідомляє місцеве агентство БЕЛТА.

"Я не хочу, щоб порізали на шматки мою країну, яку я ліпив на уламках імперії, і не хочу, щоб порізали чесних, порядних людей, які працювали на це. Це буде не люстрація, як деякі говорять. Це буде різанина. І те, що відбулося в Україні, буде квіточками", - заявив глава держави.

Нагадаємо, протести в Білорусі змусили Лукашенко знову взяти автомат. У неділю, 30 серпня, в день свого народження президент залишав свою резиденцію разом з автоматом в руці. Крім того, для більшого захисту він одягнув бронежилет.

Варто зазначити, що в той день у Мінську протести спалахнули з новою силою. Білоруси хотіли провести Марш миру і незалежності, але в уряді зробили все, щоб цьому перешкодити. Центр був перекритий.

Ми також писали про те, що молодший син Олександра Лукашенко Микола забрав документи з самого престижного ліцею в країні БДУ через те, що його випускники вимагали проведення чесних виборів.