ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко заговорив про різанину в Білорусі: то, що було в Україні - квіточки

Вівторок 01 вересня 2020 16:17
Лукашенко заговорив про різанину в Білорусі: то, що було в Україні - квіточки
Олександр Лукашенко (фото: flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

Лукашенко побоюється різанини після приходу до влади альтернативних сил

Олександр Лукашенко заявив білоруським журналістам, що його турбує не влада, а те, що коли прийде опозиція, то країну поріжуть на шматки. При цьому він хоче захистити те, що створювалося всі ці роки.

Президент Білорусі також підкреслив, що мільйони людей в країні його підтримують, і він переживає, що після приходу до влади альтернативних сил, прихильників Лукашенка почнуть різати на шматки. Про це повідомляє місцеве агентство БЕЛТА.

"Я не хочу, щоб порізали на шматки мою країну, яку я ліпив на уламках імперії, і не хочу, щоб порізали чесних, порядних людей, які працювали на це. Це буде не люстрація, як деякі говорять. Це буде різанина. І те, що відбулося в Україні, буде квіточками", - заявив глава держави.

Нагадаємо, протести в Білорусі змусили Лукашенко знову взяти автомат. У неділю, 30 серпня, в день свого народження президент залишав свою резиденцію разом з автоматом в руці. Крім того, для більшого захисту він одягнув бронежилет.

Варто зазначити, що в той день у Мінську протести спалахнули з новою силою. Білоруси хотіли провести Марш миру і незалежності, але в уряді зробили все, щоб цьому перешкодити. Центр був перекритий.

Ми також писали про те, що молодший син Олександра Лукашенко Микола забрав документи з самого престижного ліцею в країні БДУ через те, що його випускники вимагали проведення чесних виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся