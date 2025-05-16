На фоне развода: экс-жена Розового поразила откровенными фото в нижнем белье

Бывшая жена известного комика и военного Виктора Розового привлекла внимание новой серией соблазнительных снимков в нижнем белье. Фото появились после новостей об их разводе и вызвали оживленное обсуждение в сети.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост Ольги Мерзликиной в Instagram.
Для фотосессии экс-супруга комика выбрала достаточно откровенный наряд - она позировала в черном кружевном корсете на бретельках.
Корсет плотно облегал ее талию, подчеркивая подтянутую фигуру. Снизу корсета виден черный кожаный пояс с металлическими кольцами. А завершили образ черные чулки с подвязками.
На других фото можно рассмотреть ее образ полностью. Пикантный наряд она дополнила красными туфлями-лодочками на высоких каблуках, которые визуально подчеркнули стройные ноги.
Фолловеры актрисы тут принялись комментировать ее откровенные фото:
Розовой с женой (фото: instagram.com/crystalsaloncomua)
На днях Мерзликина написала в сети, что она подает на развод с комиком Виктором Розовым, известным многим украинцам как юморист из команды "Загорецька Людмила Степанівна" в "Лиге смеха".
Причиной она назвала многочисленные измены супруга.
Сам комик вскоре подтвердил, что разводится с Мерзликиной. Он отметил, что они приняли такое решение совместно и "никто никого не бросал".
Ольга Мерзликина - украинская модель, юмористка, актриса развлекательного YouTube-канала "Горобина". Девушка родом из Ровенской области, но уже долгое время живет во Львове.
В марте 2024 года она вышла замуж за Розового, который на тот момент был военным третьей штурмовой бригады "Азова". Свадьбу отгуляли во Львове, а ведущим события стал Игорь Ласточкин.
А через несколько недель Розовый получил осколочное ранение в голову. Комик был на грани жизни и смерти, однако врачам удалось его спасти.
Вас также может заинтересовать