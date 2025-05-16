На фоне развода: экс-жена Розового поразила откровенными фото в нижнем белье

Для фотосессии экс-супруга комика выбрала достаточно откровенный наряд - она позировала в черном кружевном корсете на бретельках.

Корсет плотно облегал ее талию, подчеркивая подтянутую фигуру. Снизу корсета виден черный кожаный пояс с металлическими кольцами. А завершили образ черные чулки с подвязками.

На других фото можно рассмотреть ее образ полностью. Пикантный наряд она дополнила красными туфлями-лодочками на высоких каблуках, которые визуально подчеркнули стройные ноги.

Как отреагировали в сети

Фолловеры актрисы тут принялись комментировать ее откровенные фото:

"Еще одно подтверждение, что изменяют любым женщинам, и умным, и красивым, и невероятно страстным, и сексуальным. И это не потому, что она была в чем-то недостаточна как жена, это в первую очередь проблема идущего изменять мужа, проблема в его голове. Поэтому, дорогие женщины, любите себя, цените себя и всегда в первую очередь выбирайте СЕБЯ! С вами все ок, это не ваша проблема!"

"Как такой жене можно изменять?"

"Шикарная"

"Боже! Это необыкновенно красиво! И модель, и образ, и видение фотографа!"

"Какая вы роскошная"

"Вы очень красивая и женственная. И с отличным чувством юмора".

Розовой с женой (фото: instagram.com/crystalsaloncomua)

Что известно про развод

На днях Мерзликина написала в сети, что она подает на развод с комиком Виктором Розовым, известным многим украинцам как юморист из команды "Загорецька Людмила Степанівна" в "Лиге смеха".

Причиной она назвала многочисленные измены супруга.

Сам комик вскоре подтвердил, что разводится с Мерзликиной. Он отметил, что они приняли такое решение совместно и "никто никого не бросал".

Кто такая Ольга Мерзликина

Ольга Мерзликина - украинская модель, юмористка, актриса развлекательного YouTube-канала "Горобина". Девушка родом из Ровенской области, но уже долгое время живет во Львове.

В марте 2024 года она вышла замуж за Розового, который на тот момент был военным третьей штурмовой бригады "Азова". Свадьбу отгуляли во Львове, а ведущим события стал Игорь Ласточкин.

А через несколько недель Розовый получил осколочное ранение в голову. Комик был на грани жизни и смерти, однако врачам удалось его спасти.