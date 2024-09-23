На фоне борьбы с раком груди: звезда "Людей Икс" во второй раз стала мамой (фото)

У 44-летней звезды фильма "Люди Икс: Апокалипсис" и ее 41-летнего мужа Джона Малейни родилась дочь.

Оливия рассказала, что ребенок появился на свет посредством процедуры суррогатного материнства.

Манн написала, что дочь родилась 14 сентября, и пара решила назвать ее Мэй, что в переводе с китайского означает "слива" (у Оливии есть китайские корни).

Оливия Манн и Джон Малейни (фото: instagram.com/oliviamunn)

Актриса отметила, что ей было трудно решиться на суррогатное материнство, но выносить ребенка сама она уже не может.

Ранее звезда откладывала лечение рака, чтобы заморозить яйцеклетки перед гистерэктомией.

"Я испытала столько сильных эмоций из-за того, что не смогла выносить свою дочь. Когда я впервые встретилась с нашей суррогатной матерью, мы говорили как мать с матерью. Она проявила ко мне столько милости и понимания, что я поняла, что нашла настоящего ангела в жизни", - написала она.

"Словами не выразить мою благодарность за то, что она берегла нашу малышку в течение девяти месяцев и воплотила наши мечты в жизнь. Я так горжусь моей маленькой сливой, моим маленьким драконом за то, что она совершила путешествие, чтобы быть с нами", - написала Манн.

Оливия Манн во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/oliviamunn)

Отметим, что в апреле прошлого года Оливия узнала о том, что у нее агрессивная форма рака груди, и вместе с командой врачей разработала план лечения. За первые несколько месяцев актриса перенесла несколько операций, в том числе двойную мастэктомию.

В ноябре 2023 года началась вторая фаза лечения, которая заключалась в том, чтобы ввести организм в менопаузу. Весной этого года Оливии удалили матку, фаллопиевы трубы и яичники.

Летом этого года актриса вышла замуж за комика Джона Малейни, с которым встречалась с 2021 года. У пары есть двухлетний сын Малкольм.