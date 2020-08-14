Тітушка вигнали з Федерації боїв без правил через 2 дні після скандального призначення

Вадим Тітушко, який став скандально відомим у 2013 році через напад на журналістів на акції "Вставай, Україно", був призначений віце-президентом Української федерації змішаних бойових мистецтв (ММА) у Київській області. Однак побути на новій посаді спортсмену з Білої Церкви вдалося всього лише пару днів - 14 серпня його вже вигнали з організації UF MMA.

Про це заявили на Facebook-сторінці UF MMA, відповівши таким чином на масу обурених коментарів у соціальних мережах після резонансного призначення.

"Хочемо прокоментувати ситуацію стосовно Вадима Тітушка. На сьогоднішній день ця людина не має ніякого відношення до федерації UFMMA. Короткострокове призначення було зроблено на місцевому рівні, та скасоване одразу ж,як це стало відомо керівництву федерації", - йдеться в публікації.

Річ у тому, що днями в Facebook білоцерківської федерації змішаних єдиноборств з'явився пост із привітаннями спортсмена-хулігана, чиє ім'я вже стало прозивним, з призначенням на посаду віце-президента UF MMA в Київській області.

Фото: скрін поста з Facebook-сторінки білоцерківської федерації змішаних єдиноборств

При цьому публікація довго не протрималася - її зняли незабаром після того, як таке рішення викликало резонанс у суспільстві. До того ж Тітушко зараз є підозрюваним у розбої та викраденні автомобіля і два роки тому був оголошений у розшук.

Як повідомили "РБК-Україна" у МВС, Вадиму обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ще в червні та згодом продовжили по вересень. Слідство по його справі завершується, матеріали кримінального провадження готують для передачі в суд.

Нагадаємо також, що за напад на журналістів у травні 2013 року Тітушко був засуджений на 3 роки, але покарання замінили на умовне. Його прізвище стало загальною назвою для тих, хто бере участь у розгоні акцій протесту, не будучи при цьому представником силових органів.