Тышкевич шокировала, что фильмы с ее участием до сих пор выходят на росТВ: "сердце прихватило от возмущения"

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая с начала полномасштабного вторжения четко демонстрирует свою проукраинскую позицию, шокировала, что фильмы с ее участием до сих пор выходят на российском телевидении.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для OBOZ.ua.
"Последний мой проект был еще до начала полномасштабного вторжения - более трех лет длилась пауза. Это была четырехсерийка "Птичка в клетке", кажется, так называлась. Параллельно я снималась в Байрак в главной роли в фильме "3+3?". Кстати, буквально несколько месяцев назад он вышел, но не у нас - в России", - поделилась Екатерина.
Она была сильно возмущена, когда узнала об этом. Однако ее коллега Даша Трегубова, которая также участвовала в проекте, успокоила актрису.
Артистка отметила, что таким поступком Оксана Байрак, на самом деле, лишь усугубила ситуацию для себя.
Трегубова подчеркнула, что в РФ хорошо знают об антивоенной позиции Тышкевич и ее, поэтому теперь им стоит спросить себя, почему на российских каналах транслируют фильмы с сознательными украинцами.
"Я была очень удивлена, когда об этом узнала. Показ состоялся на Первом канале. Написала Даше Трегубовой, которая тоже играла в этой картине, потому что аж сердце прихватило от возмущения. А Даша отписала, что на это можно посмотреть и с другой стороны, мол, там прекрасно знают о нашей позиции, поэтому это им надо волноваться, что дают эфир сознательных украинцев", - отметила актриса.
Катя также рассказала о том, как завершилось ее общение с предательницей Байрак после начала полномасштабной войны.
Несмотря на теплые профессиональные отношения в прошлом, сегодня актриса не хочет, чтобы ее ассоциировали с этим человеком.
"Я не знаю, возможна ли вообще у кого-то дружба с Оксаной Байрак (улыбается). Но в работе, надо сказать, мне с ней было комфортно. Я любила ее как режиссера. Однако, как только грянуло полномасштабное вторжение, и она начала вести пропагандистские эфиры в соцсетях, ужаснулась", - сказала Екатерина.
По ее словам, после начала большой войны подписчики начали обращать внимание на ее тесную связь с Байрак.
"Я публично ответила, что наши мнения абсолютно противоположны, я не разделяю то, что делает Оксана Байрак. И попросила больше не ассоциировать меня с этим человеком. В тот же день она мне позвонила с требованием удалить сообщение. И даже говорила, что я должна перед ней извиниться. Может, я действительно немного грубо сказала, что она, вероятно, не в себе, но мне не стыдно за это. Сообщила ей, что мы разрываем любые отношения, заблокировала везде. С тех пор мы не общаемся, хотя с ее стороны были попытки", - рассказала актриса.
Звезда также вспомнила, как перед вторжением РФ познакомила Байрак с подругой своей мамы, которая позже пыталась их помирить.
"Звонила, мол, Оксана дала тебе билет в профессию. Ну, это неправда, потому что у меня были известные работы и до сериала "Ничто не случается дважды". Да, действительно, эта работа Байрак - очень масштабный проект, она открыла яркую палитру моих актерских возможностей, картину посмотрело огромное количество зрителей. И я благодарю ее за это. Но когда человек сознательно делает зло (а я считаю, что те ее сообщения в соцсетях были именно такими), молчать не собираюсь", - пояснила Тышкевич.
Она также отметила, что пыталась противодействовать деструктивному влиянию этих сообщений на украинское общество.
"Я готова была воевать, чтобы она не продолжала засорять мозги украинцами постами на тему "все не так однозначно". Более того, обратилась к знакомым в СБУ с просьбой обратить внимание на это. И там будто бы даже открыли дело, по крайней мере такая у меня была информация", - поделилась знаменитость.
Впоследствии, по ее словам, стало известно, что Оксана Байрак беспрепятственно выехала в Россию.
"Мне не хочется думать, что наши спецслужбы, как говорится, дружат с такими кадрами. Я решила для себя, что, вероятно, она на тот момент была не столь важной, были более опасные фигуры, которыми надо было заниматься", - подытожила Тышкевич.
Оксана Байрак - украинский режиссер, известная благодаря многочисленным сериалам, которые имели широкую популярность. Она родилась в Симферополе, а после аннексии Крыма продолжала жить то в Украине, то в России.
Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, Байрак находилась в Одессе, куда приехала праздновать свой день рождения.
В течение определенного времени она оставалась в городе, однако уже в 2023 году стало известно, что она "засветилась" на территории России. Там режиссер начала работать над новым сериалом для пропагандистского телеканала "Россия-1", используя вымышленное имя Фрося Касьян.
Байрак неоднократно высказывала свою пророссийскую позицию. Она обвиняла Украину в начале войны и убеждена, что украинцы и русские - "братские народы".
Кроме того, она открыто поддерживала скандальных персон, в частности Оксану Марченко - жену Виктора Медведчука, а также телеведущую Снежану Егорову, которая называла Путина "спасителем".
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