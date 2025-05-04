Тышкевич шокировала, что фильмы с ее участием до сих пор выходят на росТВ: "сердце прихватило от возмущения"

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая с начала полномасштабного вторжения четко демонстрирует свою проукраинскую позицию, шокировала, что фильмы с ее участием до сих пор выходят на российском телевидении.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для OBOZ.ua .

"Последний мой проект был еще до начала полномасштабного вторжения - более трех лет длилась пауза. Это была четырехсерийка "Птичка в клетке", кажется, так называлась. Параллельно я снималась в Байрак в главной роли в фильме "3+3?". Кстати, буквально несколько месяцев назад он вышел, но не у нас - в России", - поделилась Екатерина.

Она была сильно возмущена, когда узнала об этом. Однако ее коллега Даша Трегубова, которая также участвовала в проекте, успокоила актрису.

Артистка отметила, что таким поступком Оксана Байрак, на самом деле, лишь усугубила ситуацию для себя. Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Трегубова подчеркнула, что в РФ хорошо знают об антивоенной позиции Тышкевич и ее, поэтому теперь им стоит спросить себя, почему на российских каналах транслируют фильмы с сознательными украинцами.

"Я была очень удивлена, когда об этом узнала. Показ состоялся на Первом канале. Написала Даше Трегубовой, которая тоже играла в этой картине, потому что аж сердце прихватило от возмущения. А Даша отписала, что на это можно посмотреть и с другой стороны, мол, там прекрасно знают о нашей позиции, поэтому это им надо волноваться, что дают эфир сознательных украинцев", - отметила актриса.

Катя также рассказала о том, как завершилось ее общение с предательницей Байрак после начала полномасштабной войны.

Несмотря на теплые профессиональные отношения в прошлом, сегодня актриса не хочет, чтобы ее ассоциировали с этим человеком. Оксана Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak)

"Я не знаю, возможна ли вообще у кого-то дружба с Оксаной Байрак (улыбается). Но в работе, надо сказать, мне с ней было комфортно. Я любила ее как режиссера. Однако, как только грянуло полномасштабное вторжение, и она начала вести пропагандистские эфиры в соцсетях, ужаснулась", - сказала Екатерина.

По ее словам, после начала большой войны подписчики начали обращать внимание на ее тесную связь с Байрак.

"Я публично ответила, что наши мнения абсолютно противоположны, я не разделяю то, что делает Оксана Байрак. И попросила больше не ассоциировать меня с этим человеком. В тот же день она мне позвонила с требованием удалить сообщение. И даже говорила, что я должна перед ней извиниться. Может, я действительно немного грубо сказала, что она, вероятно, не в себе, но мне не стыдно за это. Сообщила ей, что мы разрываем любые отношения, заблокировала везде. С тех пор мы не общаемся, хотя с ее стороны были попытки", - рассказала актриса. Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Звезда также вспомнила, как перед вторжением РФ познакомила Байрак с подругой своей мамы, которая позже пыталась их помирить.

"Звонила, мол, Оксана дала тебе билет в профессию. Ну, это неправда, потому что у меня были известные работы и до сериала "Ничто не случается дважды". Да, действительно, эта работа Байрак - очень масштабный проект, она открыла яркую палитру моих актерских возможностей, картину посмотрело огромное количество зрителей. И я благодарю ее за это. Но когда человек сознательно делает зло (а я считаю, что те ее сообщения в соцсетях были именно такими), молчать не собираюсь", - пояснила Тышкевич.

Она также отметила, что пыталась противодействовать деструктивному влиянию этих сообщений на украинское общество. Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Я готова была воевать, чтобы она не продолжала засорять мозги украинцами постами на тему "все не так однозначно". Более того, обратилась к знакомым в СБУ с просьбой обратить внимание на это. И там будто бы даже открыли дело, по крайней мере такая у меня была информация", - поделилась знаменитость.

Впоследствии, по ее словам, стало известно, что Оксана Байрак беспрепятственно выехала в Россию.

"Мне не хочется думать, что наши спецслужбы, как говорится, дружат с такими кадрами. Я решила для себя, что, вероятно, она на тот момент была не столь важной, были более опасные фигуры, которыми надо было заниматься", - подытожила Тышкевич.

Что говорила о войне Оксана Байрак

Оксана Байрак - украинский режиссер, известная благодаря многочисленным сериалам, которые имели широкую популярность. Она родилась в Симферополе, а после аннексии Крыма продолжала жить то в Украине, то в России.

Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, Байрак находилась в Одессе, куда приехала праздновать свой день рождения.

В течение определенного времени она оставалась в городе, однако уже в 2023 году стало известно, что она "засветилась" на территории России. Там режиссер начала работать над новым сериалом для пропагандистского телеканала "Россия-1", используя вымышленное имя Фрося Касьян. Оксана Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Байрак неоднократно высказывала свою пророссийскую позицию. Она обвиняла Украину в начале войны и убеждена, что украинцы и русские - "братские народы".

Кроме того, она открыто поддерживала скандальных персон, в частности Оксану Марченко - жену Виктора Медведчука, а также телеведущую Снежану Егорову, которая называла Путина "спасителем".