Тищенко підчепив коронавірус: контактував з багатьма

Народний депутат від фракції "Слуга народу" і ресторатор Микола Тищенко захворів на коронавірус. Напередодні політик здійснював вояж по містах України.

Про це стало відомо в п'ятницю, 16 жовтня, повідомляє Telegram-канал Vesti, посилаючись на власні джерела в партії СН.

Відомо, що в останні дні Тищенко багато і активно їздив по країні. Зокрема він відвідав Одесу та Миколаїв, де контактував з багатьма політиками і чиновниками.

Так, до Дня захисника вітчизни 14 жовтня Тищенко також активно рекламував акцію, в рамках якої по Україні вирішили провезти булаву. З цим самим атрибутом Володимир Зеленський у ролі Голобородько знімався в телевізійному серіалі "Слуга народу".

Микола Тищенко з кіношною булавою в Миколаєві (фото: economics-prorok.com)

"Здав тест на коронавірус - результат позитивний. Температура 36,8 - піднялася. Відчуваю себе як танк, якому підбили гусінь", - написав він.

Микола Тищенко захворів на коронавірус (фото: Telegram/Тищенко)

Зазначимо, що Микола Тищенко має дуже скандальну славу. Ще до того, як фракція "Слуга народу" оголосила своїм кандидатом на посаду мера Києва Ірина Верещук, нардеп також виявляв свої амбіції в цьому напрямку, і не обійшлося без конфузів.

Однією з неоднозначних ситуацій, яка розійшлася мемами по інтернету, стала ініціатива Тищенка завалити пісочниці на дитячих майданчиках піском.

Ми писали також, що Ірина Верещук обматюкала Тищенка, пославши відомо куди, і він пішов.