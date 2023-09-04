"Тиран и насильник". Экс-супруга звезды украинских сериалов шокирует деталями семейной жизни

Валентина Маринина, экс-супруга известного актера Константина Войтенко сделала неожиданное признание о своем бывшем муже. Она рассказала, что Константин ее избивал и издевался над ней.

Мне стыдно об этом

Валентина Маринина, бывшая жена известного украинского актера Константина Войтенко, рассказала, что стала жертвой нарцисса и насильника.

"Мой бывший муж - перверзный нарцисс и насильник. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он публичный человек, папа, время от времени радующийся своей дочери. Он - бывший, выбиравший и выбирающий со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие", - пишет она на своей странице в Instagram.

По словам Валентины, она до поры до времени принимала такие формы и систему. И тому виной время и общество в котором она выросла.

"В системе насилия - моя школьная учительница, которая позволила себе дать мне подзатыльник. Мальчик из школы, ударивший ногой. "Подружка", которая в ссоре кричала на меня "сука". В ней наказание ремнем, оскорбления, крики, в ней - "ген" насилия, родовая память, присущая многим на постсоветском пространстве", - добавляет женщина.

Полиция предлагала помириться

Она рассказала, что вынуждена была вызвать полицию после случая домашнего насилия. И сотрудники правоохранительных органов предлагали помириться с мужем.

"Когда я впервые и в последний раз вызвала полицию после случая физического домашнего насилия, полиция намекала: "Вы подумайте, может помиритесь? Иначе у него исправительные работы и он уже будет "числитса". Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью выбрасывали из собственной квартиры. Главное же, что в семьях так "не принято" - писать заявления на мужей, еще и таких публичных и как бы приличных", - описывает Валентина.

Она отмечает, что если бы подобный вызов произошел в другой развитой стране мира, она имела бы полное право попросить бывшего уйти из дома и он бы потерял право приближаться к ней. А еще - она имела бы право на поддержку и защиту. Но в тот день к ней приехал отец, который тоже начал ее мягко отказывать.

По словам танцовщицы, она в тот момент не встретила на своем пути никого, кто бы осудил насилие, потому что это насилие - "норма украинской жизни".

После той домашней потасовки отношения немного наладились и пара вместе уехала на отдых в Турцию.

Валентина Маринина (фото: instagram.com/valya.marinina)

"И новый круг разговоров ночью (да, насильники "работают" за закрытой дверью): "Валь, тебе надо к психиатру, психолог уже не помогает, психиатр выпишет таблетки и нормальной станешь, посмотри, ты вообще не ок". Затем недельные игры Кости в "молчанку". Они сводили меня с ума. Синяки зажили быстро. Газлайтинг и психологическое насилие травмировали меня гораздо глубже", - рассказала Валентина.

Она добавила, что является клиентом психологов и психотерапевтов уже 5 лет и проделала с собой очень много практик, опытов, было много специалистов и консультаций.

"Только сейчас я решилась сказать публично. Только сейчас, уже год как в официальном разводе, когда имею поддержку Ирландии, в которой любая форма насилия карается законом и общественным мнением. Когда точно знаю, что я сама теперь умею иначе. Когда точно знаю, что я не виновата. И когда очень устала стесняться этого и об этом молчать", - отмечает она.

Кроме того, она объяснила, что насильника от человека, пытающегося жить иначе, отличает умение признавать ошибки и желание меняться.

"У моего бывшего этого желания нет. Как и просто искреннего "извини". Вероятно, он и не сможет. Но я не его психотерапевт и не его мама. А мама его ребенка, уставшего даже после развода и переезда за тысячи километров, отбиваться от его агрессивности и манипуляций. Да, мой бывший муж и известный актер Константин Войтенко - домашний тиран с, предполагаю, нарциссическим расстройством психики и насильник", - сообщила танцовщица.

Константин Войтенко (фото: instagram.com/constantine.voytenco)

Брак Валентины и Кости

В 2015 году актер Константин Войтенко женился на украинской танцовщице, участнице второго сезона "Танцуют все!" Валентине Маринине. В декабре 2016 года у них родилась дочь Эмилия. В октябре 2022 года Валентина и Константин развелись.

Константин Войтенко известен по своим ролям в сериале "Мухтар", "Когда мы дома", "Село на миллион", "Вторая жизнь Евы", "Параджанов", "Толока", "Майор и магия" и других.