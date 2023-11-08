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Тина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhone

Тина Кароль показала дорогое платье в клипе (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль умеет поражать публику, ведь иногда ее поступки непредсказуемы, неожиданны и даже шокируют. Также наряды звезды всегда производят впечатление.

О том, какое платье Кароль выбрала для клипа "Не святые" и его заоблачную стоимость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на пост поклонницы артистки в Instagram и Instagram-страницы бренда.

Кароль выбрала очень дорогое платье для клипа "Не святые"

Певица любит надевать изысканные вещи, демонстрирующие ее уровень. Она любит классику, это платья, юбки, костюмы. Стиль Тины очень элегантный и женственный, что выделяет ее среди других артисток.

Правда, в последнее время женщина стала удивлять ценителей своего творчества откровенными нарядами.

Например, для съемок последнего клипа "Не святые" поп-дива выбрала "маленькое черное платье", как говорила Коко Шанель. Но непростое, а достаточно дорогое и демонстрирующее ее сексуальность.

Платье Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Платье Тины принадлежит британскому бренду Nensi Dojaka. Платья от этого дизайнера носят: Белла Хадид, Зендая, Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Анна Тейлор Джой и другие голливудские звезды.

Бренд не из простых. И стоимость такого платья, которое выбрала украинская певица, составляет 68 тысяч 550 гривен.

Скриншот

Конечно, на исполнительнице это маленькое асимметричное платье выглядит безупречно и подчеркивает все прелести Кароль. К тому же прекрасно вписывается в концепцию клипа.

Это далеко не первая дорогая вещь в гардеробе артистки. У нее много брендовых, стильных дорогих платьев и костюмов, в которых  она выходила в свет. Но все они являются сценическими образами, то есть, сама женщина на них деньги не тратит.

В основном это бартеры. Если вспомнить ее слова в выпуске Николаса Кармы, то брендовую одежду Тина себе уже самостоятельно не покупала давно, а все, что она имеет только благодаря рекламным коллаборациям с мировыми и украинскими брендами и сотрудничество с самими дизайнерами напрямую.

Стоимость платья Кароль в клипе "Не святые" (фото: instagram.com/nensidojaka)

Раньше мы рассказывали о том, что Николас Карма рассекретил стоимость лука Тины Кароль.

Также читайте наш материал о том, как Тина Кароль в откровенном платье заводит "мокрыми" фото.

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Тина Карольтренди