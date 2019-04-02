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Тіна Кароль закликала голосувати за Зеленського: реакція фанатів

STYLERВибори 2019    02.04.2019 - 12:23
Тіна Кароль закликала голосувати за Зеленського: реакція фанатів
Фото: (колаж РБК-Україна)

Тіна Кароль прокоментувала ситуацію з виборами

Тіна Кароль висловилася щодо виборів 2019, віддавши перевагу на користь Володимира Зеленського. Про своє рішення виконавиця заявила 1 квітня в Instagram-stories.

Співачка і суддя шоу Голос країни 9, яка є для багатьох зразком жіночності та елегантності, на цей раз розділила фанатів на два табори, оголосивши свою думку щодо виборів.

Шанувальники Тіни Кароль неоднозначно сприйняли заклик виконавиці голосувати за Володимира Зеленського. Одні щиро підтримали співачку, інші, навпаки, назвали її зрадницею:

"Відписуюся, хоча дуже подобаєтесь як співачка, як українка. Але ця агітація - це зрада для України";

"Мені здається, у нас вільна країна, в якій кожна людина має право вибору. У кожної людини є свої переконання і певні принципи";

"Вираження своєї думки тепер називається агітацією?";

"Навіть не знаю, як коментувати ситуацію із Зеленським";

"А я підтримую вибір Тіни!";

Нагадаємо, що раніше знаменитість опублікувала знімок, на якому вона зображена у білій сорочці і чорному піджаку з білою вишивкою. Фанам сподобався подібний експеримент Тіни і вони засипали її захопленими коментарями.

Тіна Кароль закликала голосувати за Зеленського: реакція фанатівФото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ми писали, що Тіна Кароль полонила шанувальників поглядом. Зазначимо, що співачка опублікувала фото з фотосесії для українського Vogue, яка пройшла кілька років тому. Але Кароль все така ж чарівна.

Ми також писали, що Тіна Кароль полонила ніжним образом. Шанувальники зазначили, що на цьому фото вона виглядає, як 18-річна дівчина.

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