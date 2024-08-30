Тина Кароль в новом клипе поразила подтянутым телом и пластическими движениями (видео)

Как отмечается в описании к клипу, в котором знаменитость продемонстрировала всю свою гибкость и пластичность тела, "Відчиняю" - это взрывная и полная женской энергии и магнетизма песня, где идеально сочетаются танцевальный драйв и смыслы.

Альбом "Лірика" включает 8 новых композиций, являющихся олицетворением эмансипации и экспрессии. Эту работу знаменитость называет одной из лучших в своей карьере.

Тина Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)

Реакция фанатов

Эта лирическая композиция нашла отклик в сердцах поклонников творчества артистки, о чем они рассказали в комментариях под видео.

Многие обратили внимание на невероятную физическую форму Тины.