Тіна Кароль мало не отруїлася на Atlas Weekend: "тягнулася за ковтками повітря"

За словами артистки, в перший день фестивалю піротехніки було не так багато, а ось на другий день ситуація стала просто катастрофічна.

"Ми ніколи не тестували з нею. І вийшло, що я опинилася в серпанку чадного газу. Я просто за ковтками повітря тягнулася. Вже мій мозок не розумів, що треба просто встати та дихати хоча б повітрям вище. Тобто, це як в диму чадного газу при пожежі опинитися", - розповіла Кароль.

Вона додала, що перед цим концертом не спала майже цілу ніч через переживання. А початок концентру в перший день затримався - через те, що під час виступу попередніх музикантів всю сцену засипали конфетті.

Режисерам довелося в екстреному порядку організувати прибирання, оскільки Тіна Кароль повинна була виїхати на мотоциклі з водієм. А проїзд по сцені з конфетті міг би стати небезпечним.

"Ми розуміємо, що для мотоцикла це слизько. І прямо на місці, за 10 хвилин до виходу знаходяться якісь Пилососи, Вентилятори, люди бігають по сцені, змітають цей метафан. Ніхто не був до цього готовий", - повідомила Кароль і зізналася, що її це розлютило.

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