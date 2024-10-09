Тимур Мирошниченко умилил страстными поцелуями с женой (видео)

"Ты такая разная, но все равно любимая. До умопомрачения! С твоим днем", - подписал он пост.

На видео Инна показана в разных ипостасях: и как заботливая мама четырех детей, двое из которых они усыновили, и как любящая жена, и как строгий адвокат и юрист, а также во время отдыха и занятий спортом, которому Мирошниченко уделяет много внимания и даже создала свой собственный марафон. Есть и кадры страстного поцелуя супругов, которые не боятся демонстрировать свои чувства на публике.

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать публикацию и желать Инне всего самого наилучшего:

"Поздравляю, она реально у вас самая лучшая, восхищаюсь ею! Счастье ей, здоровью, пусть все успевает и сияет своей красотой и добротой"

"Невероятная Инна, пусть будет и дальше самой любимой девочкой"

"Прекрасная и сильная женщина! Пусть будет вам всем здорова, а вы ее делайте счастливой"

"Вам повезло, что такая женщина рядом с вами".

Отметим, что Инна также опубликовала на своей странице видео в честь своего дня рождения, на котором показала себя настоящую.

Что известно о семье Мирошниченко

Пара поженилась в январе 2018 года, в июне того же года у них родилась дочь Мия, а в 2020-м сын Марко.

Мия и Марко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

За последние 2 года Инна и Тимур усыновили двое детей: 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину.

В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире. Несмотря на то, что у мальчика множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына.

Тимур Мирошниченко с женой и всеми детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

В ноябре 2023 года мальчик перенес серьезную операцию. На сегодняшний день он не только начал говорить новые слова, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей. А несколько недель назад Марселю сделали вторую операцию.

В прошлом году Инна Мирошниченко заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Для этого ей нужно было повторно пройти специальные курсы, чтобы стать кандидатом.

Супруги не боятся воспитывать 4-х детей (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В апреле 2024 года адвокат рассказывала, что уже официально им стала. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно было отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.

С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

В июне стало известно, что семья удочерила девочку и привезла ее в Украину.

Инна и Тимур с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)