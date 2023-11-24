Не только Ступка. 5 резонансных ДТП с участием знаменитых украинцев

Олег Скрипка

18 июня 2013 года музыкант Олег Скрипка на своем мотоцикле попал в ДТП.

В Киеве на улице Стеценко возле Берковецкого кладбища он травмировал маму с ребенком.

Очевидцы сообщили, что лидер группы "ВВ" пытался затормозить и решил положить мотоцикл на асфальт. И это ему почти удалось, но людей он все же немного задел.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

Однако, к счастью, с ними ничего страшного не случилось.

Сам мотоциклист содрал кожу на коленях, ведь одет он был в шорты. Певец передвигался на байке итальянского производства. Модель не самая дорогая, но достаточно мощная. Сразу после происшествия Скрипка вызвал скорую и милицию.

К слову, у пострадавших не было никаких претензий к знаменитости: дорожная разметка была затерта, а сам водитель всячески пытался избежать столкновения.

На Скрипку составили административный протокол, ему пришлось заплатить штраф.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

Александр Омельченко

Бывший мэр Киева попадал в разные ДТП не менее пяти раз, два из них имели трагические последствия.

Александр Омельченко (фото: facebook.com/omelchenko.kyiv)

Так, в 2009 году он сбил человека на пешеходном переходе - это был 48-летний Александр Карпинский. Однако мужчине удалось избежать наказания, ведь он откупился.

А в 2015-м автомобиль, зарегистрированный на Омельченко, сбил женщину на пешеходном переходе на выезде из Конча-Заспы и скрылся с места происшествия.

Женщина умерла, у нее осталась маленькая дочь, а следствие установило, что за рулем находился водитель политика.

Александр Омельченко (фото: facebook.com/omelchenko.kyiv)

Кузьма Скрябин

В феврале 2015 года в Криворожском районе, недалеко от села Лозоватка, погиб известный украинский певец и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко. Артист возвращался с концерта в Кривом Роге и очень спешил, поскольку опаздывал на свой рейс в аэропорт Борисполь.

Кузьма Скрябин (фото: facebook.com/skryabinofficial)

В 08:00 его автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком, перевозившим молоко. Удар был настолько сильным, что молоковоз был выброшен в кювет, а автомобиль певца получил серьезные повреждения.

Основной удар пришелся на место водителя, и Кузьма умер мгновенно. Причиной аварии, в результате которой погиб артист, стала высокая скорость, с которой он не смог справиться.

Также пострадала пассажирка, которая находилась в автомобиле вместе с Кузьмой, в то время как водитель молоковоза избежал серьезных травм.

Кузьма Скрябин (фото: facebook.com/skryabinofficial)

Анатолий Дяченко

В июле 2005 года под Киевом, в Вышгородском районе, украинский актер Анатолий Дяченко возвращался с рыбалки за рулем джипа Honda CRV.

На дамбе Киевской ГЭС, по непонятным причинам, он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком "Татра". На момент аварии артисту было 46 лет.

Анатолий Дяченко (фото: facebook.com/kanalukraina)

В результате следствия было установлено, что Анатолий управлял автомобилем сам, причем перед этим он почти сутки не спал.

В момент аварии у него произошел сердечное приступ. Джип знаменитости столкнулся с грузовиком, удар пришелся прямо на водительское место, и актер умер мгновенно. Пассажир Honda CRV получил серьезные травмы, но, к счастью, выжил.

Анатолий Дяченко (фото: facebook.com/kanalukraina)

Даша Квиткова

27 августа 2023 года инфлюэнсер Даша Квиткова попала в серьезное ДТП.

На следующий день блогер вышла на связь и рассказала, что произошло. По ее словам, когда она ехала к подруге в роддом, на перекрестке в нее врезалось два автомобиля.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Знаменитость рассказала, что все участники чувствуют себя хорошо, кроме пассажирки Porsche.

Даша говорит, что она потребовала у нее деньги. Однако блогер ждет результата медицинского обследования. Если подтвердятся травмы, она готова компенсировать лечение.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)