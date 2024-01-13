Не только сладости содержат сахар. Диетолог объяснила, в каких продуктах его много

О вреде сахара все знают еще с детства, но для большинства он ассоциируется со сладостями. На самом деле, его высокое содержание может быть во многих продуктах, которые считаются полезными, и люди часто ими злоупотребляют.

О том, почему нужно следить за количеством сахара в рационе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram .

Почему нельзя злоупотреблять сахаром

"Засыпая утром в тарелку хлопья или мюсли, многие не догадываются, сколько сахара им придется съесть на завтрак. Казалось бы, вполне достаточно того, что на упаковке написано "diet" (диетический), "healthy" (здоровый) или " slim" (стройный). Тем временем большая часть сухих завтраков для взрослых и детей, которыми украшены полки всех супермаркетов, перенасыщена сахаром", - пишет диетолог.

По словам Фус, на одну порцию подслащенных хлопьев или мюсли приходится не менее 4 ложек сахара.

"Такой завтрак обычно вызывает приятное чувство легкости и даже повышает настроение. Правда, ненадолго. Очень быстро появляется желание перекусить, чтобы протянуть до обеда. Причем количество таких перекусов будет напрямую зависеть от того, когда удастся пообедать", - говорит эксперт.

Перекусы тоже часто бывают сладкими. Это могут быть не только печенье с конфетами, но и свежие продукты, например, фрукты, в которых содержание сахара тоже высокое.

"А за целый день сколько раз человек может перекусить, особенно не задумываясь о количестве того, что он ест. Подумаешь, съел незаметно килограмм винограда, персиков или приличную горсть сухофруктов... Это же полезно. Но даже в полезных продуктах должна быть мера", - подчеркивает диетолог.

Чем опасно злоупотребление сахаром

Фус отмечает, что большое количество глюкозы и фруктозы в рационе - это слабые сосуды, проблемы с суставами и костной тканью, ухудшение состояния кишечной флоры, повышение толерантности к глюкозе. И, конечно, лишний вес!⁣⁣⠀

"Я не предлагаю есть с калькулятором в руках. Есть более простой способ сократить количество сладких продуктов в вашем питании. Оставляйте сладости только небольшим десертом после того, как съели овощи, кашу, рыбу, то есть полноценно поели. Помните слова мамы в детстве - "Съешь, потом дам сладкое"? И вы увидите, как со временем сахар не будет занимать важное место в вашем питании. И не будет его так бесконечно много", - говорит диетолог. ⁣⁣⠀