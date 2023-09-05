Не только, чтобы "грудь сделать". Что такое реконструктивная хирургия и зачем она нужна военным

Что такое реконструктивная хирургия

Реконструктивная хирургия - это фактически то же, что и пластическая. Это последний этап медицинской помощи военным, где речь идет о психологическом комфорте, а не жизненно важных вещах, как, например, сохранение способности двигаться.

Однако базовыми знаниями пластической хирургии должны обладать и хирурги другого профиля. Ведь тогда они смогут правильно поступить в момент первого этапа оказания помощи. В будущем это значительно упрощает работу пластического хирурга и делает его более эффективным.

Реконструктивная хирургия важна для психологического комфорта военных (фото: личный архив Дмитрия Слоссера)

"Если речь идет об ампутации нижней конечности, то на первом этапе чрезвычайно важно правильное формирование культи (часть конечности, остающаяся после ампутации - ред.). Также иногда случаются моменты, когда пациент хочет сохранить ногу, которая фактически не будет полноценно функционировать в отличие от качественного протеза", - рассказывает читателям Styler украинский пластический хирург Дмитрий Слоссер.

А бывают случаи, когда протез станет более эффективным решением, чем реконструкция или наоборот - без реконструкции не обойтись.

"К неотложной пластической хирургии можно отнести хирургию ожогов. Это операции, с которыми встречается каждый военный медик", - отвечает врач.

Некоторые случаи пластической хирургии неотложны (фото: личный архив Дмитрия Слоссера)

В общем, не стоит недооценивать направление пластической хирургии, поскольку таким образом происходит не только восстановление внешнего вида, но и улучшение психологического состояния, которое может осложняться учитывая последствия полученных повреждений.

"Важно понимать, что в каждой хирургической специальности есть элементы реконструкции. Так или иначе работа хирурга - это восстановление деформации или недостаточности определенной части тела: уха, глаза, конечности и т. д. Подобные операции обычно выполняет не пластический хирург, а владеющий узкопрофильный специалист соответствующими методами", - говорит специалист.

Базовые знания по реконструктивной хирургии необходимы и для хирургов других направлений работы (фото: личный архив Дмитрия Слоссера)

Почему такая хирургия важна

По словам Слоссера, в первые недели полномасштабного вторжения врачи оказывали только базовую хирургическую помощь. Но дальше тенденция будет меняться.

"Важным является фактор восстановления и реабилитации, поскольку перед тем, как начать хирургическое вмешательство после получения серьезных травм, следует дождаться полного заживления раны. Обычно такой период составляет пол года, но и бывают случаи, когда нужно значительно больше времени", - объясняет медик.

Таким образом, уже сейчас, через полтора года войны, начинает поступать все больше обращений военных, которым нужна реконструктивная хирургическая помощь.

В связи с этим будущие украинские врачи нуждаются в качественном и эффективном обучении в области пластической хирургии.

"За границей невозможно стать пластическим хирургом, если в течение учебы не был пройден этап изучения реконструктивной медицины. Надеюсь, что после войны система образования изменится и в Украине", - резюмирует Слоссер.